Hezbollah confirmă că a sprijinit gruparea Hamas

Mişcarea Hezbollah a oferit sprijin de orice tip palestinienilor din Fîşia Gaza, pentru o anumită perioadă de timp, a declarat un lider al mişcării şiite libaneze, recunoscînd rolul regional extins al acesteia. Declaraţiile şeicului Naim Qassem reprezintă prima confirmare concretă a sprijinului pe care mişcarea Hezbollah l-a acordat grupării palestiniene Hamas, care controlează Fîşia Gaza. Afirmaţiile ar putea alarma Israelul care a purtat în 2006 un război fără succes împotriva Hezbollah. Acestea vor îngrijora de asemenea noua administraţie americană într-un moment în care şi-a consolidat angajamentul în Orientul Mijlociu. Hezbollah şi aliaţii săi au şanse foarte mari să cîştige alegerile parlamentare de la 7 iunie din Liban. “Am spus mereu că am susţinut rezistenţa din Palestina, dar nu am menţionat cum şi nici nu am oferit detalii în acest sens”, a precizat şeicul Qassem într-unul dintre rarele sale interviuri, acordat într-o locaţie secretă din sudul Beirutului. “Egiptul a dezvăluit însă că am acordat sprijin militar Palestinei. Am făcut acest lucru într-o vreme, dar nu am discutat despre acest lucru”, a adăugat acesta.

Egiptul a anunţat luna trecută că a arestat 49 de bărbaţi bănuiţi că ar face parte dintr-o celulă a mişcării Hezbollah care plănuia un atac asupra instituţiilor egiptene şi asupra turiştilor israelieni. Hezbollah, care este sprijinită de Siria şi de Iran, a recunoscut că unul din bărbaţi este un membru al mişcării sale care se afla într-o misiune logistică referitoare la Fîşia Gaza, teritoriu care a fost devastat în timpul ofensivei israeliene de trei săptămîni de la sfîrşitul anului trecut. Hezbollah a susţinut o perioadă lungă de timp că este o mişcare de rezistenţă pur libaneză, anti-israeliană, dar aceste arestări reprezintă un prim indiciu că acţionează în afara graniţelor ţării. Şeicul Qassem nu a lăsat nicio urmă de îndoială că Hezbollah, care s-a dovedit a fi foarte puternică din punct de vedere militar în războiul de 34 de zile împotriva Israelului din 2006, acţionează în prezent la nivel regional pentru a se opune statului evreu.

Pe de altă parte, oficiali israelieni au predat Forţei Naţiunilor Unite în Liban (FINUL) planurile de localizare a bombelor cu fragmentare folosite în timpul războiului din 2006 împotriva Hezbollah. Comandantul FINUL l-a informat pe premierul libanez, Fuad Siniora că Israelul I-a predat hărţile cu locaţiile bombelor cu fragmentare lansate de forţele israeliene pe teritoriul libanez, înainte de a se retrage, după agresiunea din 2006. Comandamentul armatei libaneze va verifica autenticitatea hărţilor, care îi vor fi remise de către FINUL. Prim-ministrul libanez a reamintit că iniţiativa israeliană se înscrie în aplicarea Rezoluţiei 1.701 a Consiliului de Securitate, care a pus capăt conflictului.

Naţiunile Unite au cerut în mod repetat Israelului să le furnizeze hărţile respective pentru a le facilita eforturile de deminare. După încheierea războiului, submuniţiile au provocat moartea a aproape 30 de persoane şi rănirea a 240. Potrivit ONU, armata israeliană a lansat aproape un million de bombe asupra Libanului între 12 iulie şi 14 august 2006, în timpul războiului împotriva Hezbollah. Circa 40% nu au explodat în urma contactului cu solul, iar majoritatea se găsesc în oraşele şi cîmpurile din sudul Libanului. Echipele de deminare au curăţat pînă în prezent 2.800 dintre cele peste 4.000 de hectare minate, însă activitatea lor este afecta