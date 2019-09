HHR a inaugurat cele 16 locuințe de la Cumpăna, construite cu voluntari din toată lumea!

Habitat for Humanity România (HHR) a reuşit să ducă la bun sfârşit programul Big Build 2018, derulat la Cumpăna. În cadrul ceremoniei „Dedicare, Cumpăna - Inaugurarea locuințelor finalizate în sezonul 2018 - 2019” au fost oferite, într-un gest simbolic, cheile noilor case, celor opt familii beneficiare. Cu această ocazie, tot la Cumpăna, au fost inaugurate și alte opt locuințe construite în cadrul programului tradițional. Ceremonia a avut loc în prezenta celor 16 familii, a echipei Habitat for Humanity România, a oficialităților, partenerilor de proiect și a presei. Au fost prezenți și au transmis mesaje de mulțumiri: Roberto Pătrășcoiu, director naţional Habitat for Humanity România și Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România, partener strategic al acestui proiect.

„Acest eveniment marchează un moment profund de împlinire și mulțumire al finalizării unei etape, dar mai ales speranță pentru viitor. La Cumpăna, dedicăm 16 locuințe: opt locuințe construite în programul Big Build și alte opt locuințe construite prin programul tradițional Habitat for Humanity. Așa cum spunea unul dintre voluntarii Big Build, acasă reprezintă mai mult decât un acoperiș și cei patru pereți. Acasă este un sentiment care aduce și ține oamenii împreună și ne face să îi iubim pe toți cei apropiați. Personal, așteptam demult acest moment. Și eu, și echipa mea! Astăzi, printre voi mă simt acasă!”, a declarat Roberto Pătrășcoiu.

Primarul localității Cumpăna, Mariana Gâju, a punctat: “Habitat for Humanity este o familie, iar țelul nostru este să construim alături de voi, așa cum facem din 2008, când am ridicat primele locuințe. Aici era un câmp plin de ciulini și gunoaie. Exact aici, lângă campusul școlar. Iar acum, acum sunt case construite de Habitat for Humanity! Astazi, am lăcrimat de bucurie pentru acești copii. Mulțumesc, Habitat for Humanity pentru tot ceea ce ați construit în comunitatea noastră!”. Tot în cadrul ceremoniei, Habitat for Humanity a oferit celor 16 familii icoanele sfințite de preoți, cheia simbolică a casei, iar copiii comunității, 32 de copii cu vârste diferite, au primit cadouri (rechizite, jucării și dulciuri) din partea organizatorilor.

În ediția Big Build 2018 au fost construite 8 case în localitatea Cumpăna, județul Constanța, în doar 5 zile! Cei 350 de voluntari veniți din toate colțurile țării, dar și ai lumii, din SUA, Germania și Olanda, au ajutat și lucrat cot la cot la ridicarea caselor cu membrii celor 8 familii. Șantierul de la Cumpăna a fost deschis pe 1 octombrie 2018, iar 5 zile mai târziu casele erau deja ridicate! Pe șantierul Big Build 2018 s-au aflat în permanență un număr de 240 de voluntari români, americani, nemți și olandezi, care au muncit câte 8 ore pe zi. Anul trecut, printre voluntarii s-a numărat și campioana olimpică la maraton Constanța Diță. Locuințele de la Cumpăna au fost construite în sistem duplex și sunt prevăzute cu trei camere – sufragerie, două dormitoare, baie, bucătărie și un spațiu exterior. Ele sunt amplasate lângă Campusul Școlar din Cumpăna. Terenul a fost oferit de Primăria Comunei Cumpăna.

Totodată, anul acesta, în perioada 7 și 11 octombrie, va avea loc cea de-a 11-a ediție BIG BUILD, eveniment în cadrul căruia 240 de voluntari, români și din străinătate vor construi 10 case în comuna Vaideeni din județul Vâlcea.