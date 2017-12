Hibridul Hyundai Ioniq, în premieră la Exclusiv Auto Constanța

Hyundai Ioniq, din cea mai nouă generație de autovehicule hibride a constructorului coreean, a fost prezentată miercuri, la Constanța, în showroom-ul dealer-ului Exclusiv Auto. Având la bază o platformă nouă, disponibilă în trei versiuni de propulsoare electrice-hibrid, cu emisii reduse, Ioniq încorporează, în proporție de 53%, oțel de înaltă rezistență și aluminiu (capotă, hayon și suspensie). Pentru un plus de siguranță în caz de impact, în zonele respective a fost utilizat oțelul de înaltă rezistență. Noul Ioniq a fost conceput să vină în întâmpinarea clienților cu un stil de viață dinamic. Poziționând bateriile în partea inferioară a mașinii, centrul de greutate este coborât, ceea ce oferă un comportament sportiv pe șosea, mai ales în viraje. De asemenea, suspensia multi-link din spate, prevăzută cu un braț dublu inferior, asigură o ținută optimă de drum. Noua platformă Hyundai este disponibilă în trei variante de trenuri de rulare - integral electric, hibrid plug-in benzină/electric sau hibrid benzină/electric, ceea ce reprezintă o premieră mondială. Motorul? 1,6 litri Kappa GDi, dezvoltat exclusiv pentru modelele hibride ale Hyundai, care oferă cel mai ridicat randament termic (40%) și o putere maximă de 105 CP; el este completat de motorul electric de 43,5 CP. Pentru optimizarea răcirii, circuitele chiulasei și blocului motor sunt separate. În plus, sistemul de injecție directă, care lucrează la o presiune de 200 bari, completat de injectoarele cu șase duze, contribuie substanțial la îmbunătățirea economiei de combustibil și la reducerea emisiilor de CO2. Nu în ultimul rând, bateria litiu - ion polimer are cicluri performante de încărcare/descărcare, permițând o regenerare rapidă. Controlul distribuției puterii se realizează printr-o transmisie cu dublu ambreiaj, care oferă o experiență unică de condus - răspuns prompt al accelerației, schimbări line ale treptelor de viteză, consum și emisii reduse. Noul Hyundai Ioniq poate fi admirat, testat și, de ce nu, cumpărat la showroom-ul dealerului constănțean al mărcii, Exclusiv Auto (str. Intrarea Mangaliei nr. 78A).