Hiddink, mîndru de jucătorii săi

Selecţionerul olandez al naţionalei Rusiei, Guus Hiddink, a declarat la finalul partidei pierdute în faţa Spaniei, în semifinalele EURO 2008, că pentru echipa sa clasarea pe locul al treilea este un “succes enorm”. “Ceea ce s-a întîmplat azi (n. r. - joi seară) e că am pierdut. Spania este o echipă foarte bună şi a meritat să cîştige. Planul lor a fost să ne obosească în prima oră de joc. Sînt dezamăgit că am pierdut, dar este un succes enorm că am obţinut locul trei la această ediţie”, a spus Hiddink. Tehnicianul olandez a afirmat că atunci cînd supărarea după acest eşec va trece, se va realiza ce performanţă a obţinut Rusia. “E foarte greu să joci contra unei echipe care joacă foarte bine dintr-o atingere. Le urez succes în finală. Cînd emoţiile vor dispărea, vom fi foarte mîndri de ce au jucat băieţii la această ediţie”, a completat Hiddink, care a avut probleme să înţeleagă întrebările ce îi erau adresate din cauza ploii torenţiale care se abătuse asupra Vienei. Hiddink a menţionat că abia aşteaptă să vadă finala Campionatului European dintre Germania şi Spania “Îmi plac echipele al căror concept este să joace fotbal, să atace. Spaniolii au o şansă contra Germaniei, dar ştiţi că împotriva Germaniei e foarte greu, pentru că ei ajung unde vor. Abia aştept să văd acest meci între o echipă care pune accent pe forţă şi una care joacă fotbal dintr-o atingere. Nu pot prezica cine va cîştiga”, a subliniat tehnicianul olandez, care se află la a treia semifinală din carieră pierdută, după Cupa Mondială din Franţa 1998 (la cîrma Olandei) şi Cupa Mondială din Coreea de Sud şi Japonia 2002 (la conducerea Coreei de Sud).