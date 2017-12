Hidroelectrica, asasinată de „băieţii deştepţi“ în văzul tuturor

15:14:02 / 12 Aprilie 2014

inculpatu sa dea banii furati inapoi

inculpatu pentru pagubirea Hidroelectrica in chiar exercitiul administrarii acesteia sa restituie de urgenta nu numai prejudiciul cauzat Hidro dar si onorariul incasat fara drept fiindca acum Hidro nu este in a doua insolventa ci tot in prima insolventa! Instanta a anulat(casat) sentinta de iesire din insolventa astfel incat Hidroelectrica se afla inca in singura insolventa care a fost declarata de proprietarul majoritar in iunie 2013!