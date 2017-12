Hidroelectrica, de la devalizare la mega-privatizare

Hidroelectrica va fi listată la bursă atunci când condițiile din piață vor permite obținerea celui mai bun preț, astfel încât aceasta să fie cea mai mare privatizare făcută vreodată de România, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Victor Grigorescu. El a arătat că, după ieșirea din insolvență, Hidroelectrica are trei obiective imediate - continuarea modernizării, investițiilor și pregătirii pentru listarea la bursă: „Cine își închipuie că Hidroelectrica se poate întoarce la năravurile de acum patru ani se înșeală. Cel puțin nu sub mandatul meu. Compania are acum tot ce-i trebuie ca să fie în afara influențelor nefaste (ale „băieților deștepți“)“. Ba mai mult, Grigorescu a subliniat că banii obținuți din listarea companiei nu mai trebuie folosiți la acoperirea deficitului bugetar, cum s-a întâmplat în cazul altor privatizări - „Eu nu cred că România mai este în postura în care să vândă active pentru a acoperi deficitul bugetar sau pentru a completa bugetul de stat“. Totodată, ministrul Energiei a punctat că Hidroelectrica va fi listată doar după ce vor fi externalizate activele care nu au legătură cu activitatea de bază a companiei. Vineri, AGA Hidroelectrica a numit un Consiliul de Supraveghere provizoriu, ai cărui membri sunt Ionuț Purica (academician), Mihai Anuței (CEO Azomureș), Robert Pană (vicepreședinte BVB), Crăița Bucheru, Elena Voicu și Romeo Susanu din partea Ministerului Energiei, precum și Oana Truță, reprezentant al Fondului Proprietatea. Compania a ieșit marți din insolvență, după patru ani de reorganizare judiciară, iar statul se pregătește să listeze la bursă un pachet de 15% din acțiuni. Hidroelectrica a avut anul trecut o cifră de afaceri de 3,1 miliarde lei și un profit de 1,1 miliarde lei. În 2016 se așteaptă obținerea unui profit record de 1,3 miliarde lei.