Hidroelectrica, victima secetei şi a “unui dezastru de management”

Hidroelectrica cere Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) să-i recunoască preţul de cost, să plafoneze marjele de adaos ale transportatorilor şi distribuitorilor şi să permită reducerea cantităţii de energie livrate pe piaţa reglementată, unde compania ar urma să alimenteze doar populaţia şi instituţiile publice, nu şi firme. Solicitările vin în contextul situaţiei dificile a companiei, aflată în insolvenţă, iar ANRE şi-a dat acordul de principiu cu privire la modificările propuse. Hidroelectrica are datorii de un miliard de euro şi profituri nerealizate de 1,1 miliarde euro în ultimii şase ani din contractele bilaterale şi pe piaţa reglementată, înregistrând pentru prima dată de la înfiinţare pierderi în primul semestru al anului în curs. În plus, în august producţia s-ar putea atinge un minim istoric, iar ponderea producţiei livrată pe piaţa reglementată ajunge, pentru prima dată, la 50% din producţie. \"Preţul de 71 lei/MWh, plătit de ANRE, este sub preţul de cost, de 125 lei MWh, cu efecte negative asupra indicatorilor financiari ai societăţii. Situaţia economică a Hidroelectrica este cu atât mai dificilă ca urmare a secetei prelungite care a dus la scăderea producţiei şi activarea clauzei de forţă majoră, începând din 07.08.2012 ora 00.00\", se arată într-un comunicat al administratorului judiciar, Euro Insol. Reprezentanţii Euro Insol au prezentat luni conducerii ANRE situaţia şi solicitările Hidroelectrica. Astfel, reprezentantul Euro Insol, Remus Borza, a propus ca soluţie pentru reducerea pierderilor Hidroelectrica păstrarea în piaţa reglementată a consumatorilor casnici şi a instituţiilor publice, nu şi a consumatorilor industriali. În prezent, piaţa reglementată, cu un consum total de energie de 28 TWh, este destinată consumatorilor casnici (care consumă 12 TWh), instituţiilor publice (8 TWh) şi consumatorilor industriali (diferenţa de 8 TWh). \"În aceste condiţii, piaţa reglementată poate fi recalibrată la 20 TWh, iar consumatorii industriali să migreze de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială. Reprezentanţii Hidroelectrica au arătat ANRE că Hidroelectrica mai poate vinde la profit 0 doar pentru consumatorii casnici şi instituţiile publice\", se menţionează în comunicat.

ADAOSURILE TREBUIE PLAFONATE Altă solicitare se referă la plafonarea adaosurilor mari practicate de către transportatorii şi distribuitorii de energie electrică, ceea ce ar elimina diferenţa ridicată dintre preţul producătorilor şi cel achitat de consumatorul final. \"Preţul pe MWh porneşte de la Hidroelectrica la 71 de lei, ajunge în coşul pieţei reglementate, care cumulează energie termo, nuclear şi hidro, la 150 de lei, pentru ca în final să ajungă la consumator cu 440 de lei MWh. Diferenţa de la 150 de lei la 440 de lei nu se regăseşte la producători, Nuclearelectrica, Hidroelectrica sau Termoelectrica, ci în marjele de profit ale transportatorilor de energie, Transelectrica şi distribuitorilor Electrica, Eon, Enel şi CEZ\", potrivit sursei citate.

ANRE E DE ACORD CU AJUTORUL ANRE şi-a dat acordul de principiu privind solicitările Hidroelectrica, care ar urma să fie adoptate printr-un act normativ, promovat până la 1 septembrie, mai arată Euro Insol. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a intrat în insolvenţă în luna iunie, la solicitarea Consiliului de Administraţie. Consiliul şi-a motivat cererea prin scăderea cifrei de afaceri şi creşterea datoriilor, pe fondul unui \"dezastru de management\" şi al secetei din 2011.

HIDROELECTRICA RĂMÂNE DOAR CU CONSUMATORII CASNICI? Administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, a adăugat că Hidroelectrica mai poate vinde la profit zero doar pentru populaţie. În acest context, Borza a identificat ca posibilă soluţie, care să conducă la reducerea pierderilor Hidroelectrica, păstrarea în piaţa reglementată doar a consumatorilor casnici şi a instituţiilor publice. În acest moment, piaţa reglementată este destinată consumatorilor casnici, instituţiilor publice şi altor consumatori industriali. În total, consumul de energie pe această piaţă este de 28 TWh, din care doar 12 TWh merg către consumatori casnici şi 8 TWh către instituţii publice. În aceste condiţii, piaţa reglementată poate fi recalibrata la 20 TWh, iar consumatorii industriali să migreze de pe piaţă reglementată, pe piaţa concurenţială. Reprezentanţii Hidroelectrica au arătat ANRE că Hidroelectrica mai poate vinde la profit 0 doar pentru consumatorii casnici şi instituţiile publice\", se arată într-un comunicat.

SCAPĂ DE CĂPUŞE Hidroelectrica va reveni la statul juridic normal în septembrie sau octombrie şi va fi o companie mult mai puternică, curăţată de contractele care îi afectau activitatea, a declarat, ieri, premierul Victor Ponta, la finalul discuţiilor cu Fondul Monetar Internaţional. \"Cred că Hidroelectrica, când va reveni în luna septembrie, octombrie, la statutul său juridic normal, va fi o companie mult mai puternică, o companie curăţată de acele contracte care o afectau, şi practic va reprezenta pentru statul român un adevărat asset\", a spus Ponta.