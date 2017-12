„Higher Education in the U.S.”, la American Corner

American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa va organiza în data de 27 noiembrie 2012, începând cu ora 13.00, o acţiune cu tema „Higher Education in the U.S. - Exploring undergraduate Study”. Doritori să afle cât mai multe informaţii despre sistemul educaţional din Statele Unite sunt elevi de la Grup Şcolar „Virgil Madgearu”, însoţiţi de profesoarele Rodica Tabacu, Laura Bogdan şi Alina Dascălu. Pe 29 noiembrie 2012, începând cu ora 15.00, va avea loc acţiunea „Higher Education in the U.S. - Considering Graduate Study”, pentru studenţii Universităţii „Ovidius”, invitaţi de către AIESEC, o organizaţie studenţească internaţională. Ambele prezentări vor fi susţinute de Stephanie Herzog, American Fulbright English Teaching Assistant la Universitatea „Ovidius”. La finalul acţiunii, coordonatorul American Corner va oferi gratuit tuturor participanţilor materiale informative despre viaţa şi cultura din Statele Unite.