Numeroşi liceeni constănţeni, majoritatea rockeri, au participat, sâmbătă seară, la evenimentul „Highschool Band Legendary War”, organizat în Legendary Pub, pentru a se distra şi pentru a-şi încuraja favoriţii. În cadrul serii, s-au confruntat pe scenă şase trupe de liceu înscrise în proiectul „Highschool Band”, însă doar una a fost desemnată câştigătoarea battle-ului. Pe scenă au urcat formaţiile Treişpe Cuvinte, Trupa 9, Amnesia, Overflow, The Top Hats şi The Hangover. Cele mai ovaţionate trupe au fost formaţia debutantă Amnesia şi The Hangover, cea din urmă fiind declarată prin votul publicului câştigătoarea confruntării. Membrii trupei vor concerta în deschiderea concertului formaţiei constănţene Ziua Liberă, programat peste două săptămâni în Legendary Pub.

Proiectul „Highschool Band” a fost iniţiat de Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare şi a fost demarat la începutul lunii iunie 2011. Coordonator este muzicianul Mihai Ursu, alias Stuwie, care a promis că în fiecare lună se va încerca organizarea unei astfel de confruntări între trupele înscrise în proiect.