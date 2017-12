HighSchool Fest, la malul mării

Nouă trupe de liceu susţin prima lor competiţie muzicală în faţa publicului constănţean, în cadrul proiectului HighSchool Band. Probele de... foc au loc în clubul Pulse, iar startul festivalului se dă din această seară, de la ora 20.00. Distracţia nu se opreşte aici, ci continuă joi şi vineri, de la aceeaşi oră. Pe scena vor urca, în primele două zile, Words on Sand, Vector Director, 13 Cuvinte, South River, Another Day, Himera, Trupa 9, No Paradise şi Rockie Pills. În a treia seară se va desfăşura Gala Laureaţilor HighSchool Fest, urmată de un concert Zob.

HighSchool Band a fost înfiinţat în luna iulie, de Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare, sub deviza „Fiecare generaţie merită Muzica ei”. Obiectivul ambiţiosului proiect este (re)crearea tradiţiei band-urilor de liceu şi atragerea, în acest fel, a tinerilor spre muzică. După patru luni de instruire şi studiu, sub atenta supraveghere a lui Mihai Ursu, Emil Tănase şi Viorel Teodoroiu, 45 de tineri au reuşit să se pregătească pentru primul lor „examen” în public, iar votul spectatorilor va fi decisiv. Trupa câştigătoare va cânta, vineri seară, în deschiderea concertului Zob.