Hilary Mantel a câştigat de două ori Premiul Man Booker

Romanciera Hilary Mantel face istorie, de când a câştigat, pentru a doua oară în carieră, Premiul Man Booker, devenind prima femeie şi primul autor britanic care câştigă de două ori acest premiu literar prestigios. Hilary Mantel, în vârstă de 60 de ani, a fost premiată pentru romanul ”Bring up the Bodies”, al doilea volum din trilogia ei consacrată lui Thomas Cromwell. Scriitoarea britanică a câştigat Man Booker şi în 2009, cu ”Wolf Hall”, primul volum din această trilogie dedicată consilierului regelui Henric al VIII-lea. ”Ei bine, nu ştiu ce să mai zic. Aştepţi 20 de ani să câştigi un premiu Booker şi, apoi, două astfel de premii vin dintr-o dată peste tine”, a declarat romanciera britanică, cu ocazia ceremoniei de înmânare a premiului, organizată marţi seară, la complexul cultural Guildhall din Londra. Doar alţi doi autori au câştigat, în trecut, de două ori premiul Man Booker: australianul Peter Carey, în 1988 şi 2001 şi sud-africanul John Maxwell Coetzee, în 1983 şi 1999.

”Bring up the Bodies” este o ficţiune care se desfăşoară în 1535, atunci când Anne Boleyn, a doua soţie a regelui Henric al VIII-lea, nu reuşeşte să îi ofere acestuia un fiu. ”Scriind, m-am simţit cuprinsă de acea ambianţă otrăvită, tensionată, de la curte. M-am simţit în pericol”, spune Hilary Mantel, referindu-se la atmosfera ”nocivă” de la curtea regală britanică din acea epocă, când două dintre soţiile regelui britanic au fost executate. Peter Stothard, preşedintele juriului, a considerat că romanul lui Hilary Mantel premiat de această dată îl depăşeşte cu mult pe primul din trilogie, premiat la rândul său în 2009. ”Această dublă recompensă este cât se poate de meritată”, a declarat acesta, estimând că Hilary Mantel ”a reinventat regulile în domeniul ficţiunilor istorice”, odată cu publicarea romanului ”Bring up the Bodies”.

Ceilalţi cinci finalişti din acest an pentru Man Booker Prize au fost poetul indian Jeet Thayil, selectat pentru volumul ”Narcopolis”, autorul malaezian Tan Twan Eng, pentru volumul ”The Garden of Evening Mists” şi trei autori britanici: Alison Moore, pentru ”The Lighthouse”, Deborah Levy, pentru ”Swimming Home” şi Will Self, pentru ”Umbrella”. De fapt, Will Self era considerat cel mai serios concurent pentru Hilary Mantel pentru obţinerea Premiului Man Booker din acest an. În 2011, premiul i-a revenit scriitorului Julian Barnes, pentru romanul ”The Sense of an Ending”.

Premiul Man Booker, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume, este acordat celui mai bun roman de ficţiune scris în limba engleză, publicat în ultimul an, în Marea Britanie, Irlanda sau în statele Commonwealth. Autorul primeşte un cec de 50.000 de lire sterline, circa 62.000 euro, dar cel mai important lucru este că acest premiu îi asigură notorietatea mondială şi vânzări record ale operelor sale. Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri, precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri şi Thomas Keneally.