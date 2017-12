Scriitoarea britanică Hilary Mantel a câştigat Marele Premiu Costa Book, pentru ”Bring Up the Bodies”, un volum istoric despre viaţa lui Thomas Cromwell la curtea regelui Henric al VIII-lea, câştigase şi la categoria Cel mai bun roman Costa Book, una dintre cele cinci categorii ale acestui premiu, în valoare de 5.000 de lire sterline. Pentru acest volum, Hilary Mantel a primit în 2012 şi prestigiosul Premiu Man Booker, devenind prima scriitoare britanică din istorie care a câştigat acest trofeu literar de două ori. Marele Premiu Costa Book are o valoare de 30.000 de lire sterline.

”Bring Up The Bodies” este cel de-al doilea volum din trilogia consacrată de Hilary Mantel lui Thomas Cromwell. Scriitoarea britanică a câştigat Premiul Man Booker în 2009, pentru ”Wolf Hall”, primul volum din această trilogie dedicată consilierului regelui Henric al VIII-lea. Aceasta s-a impus în faţa câştigătorilor celorlalte categorii ale premiului Costa Book, Kathleen Jamie (poezie), soţii Mary şi Bryan Talbot (biografie), Francesca Segal (debut) şi Sally Gardner (carte pentru copii). În 2012, Premiul Costa Book la categoria Cel mai bun roman i-a revenit romancierului Andrew Miller, pentru cel de-al şaselea volum al său, intitulat ”Pure”, recompensat ulterior şi cu Marele Premiu Costa Book. Prestigioasele premii Costa Book au fost cunoscute până în 2006 drept premiile Whitbread. Numele distincţiilor, create în anul 1971, a fost schimbat în 2007, pentru că Societatea Whitbread, activă în domeniul hotelier, a decis să se retragă din poziţia de sponsor. În prezent, premiile sunt sponsorizate de Costa Coffee, o filială a Whitbread.