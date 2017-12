Hilary Mantel a primit Man Booker Prize pe 2009

Scriitoarea britanică a cîştigat, marţi seară, Man Booker Prize, cea mai prestigioasă distincţie literară din Marea Britanie, pentru romanul istoric “Wolf Hall”, impunîndu-se în faţa unor autori mult mai cunoscuţi, precum J. M. Coetzee şi A.S. Byatt. “Wolf Hall” îl are ca erou principal pe Thomas Cromwell, consilierul regelui Angliei Henric al VIII-lea din dinastia Tudorilor. “Simt că plutesc pe un norişor”, a declarat Hilary Mantel, în vîrstă de 57 de ani, după ce a primit această distincţie. “Am ezitat mult timp înainte să încep redactarea acestei cărţi. De fapt, am ezitat aproape 20 de ani”, a adăugat romanciera britanică.

Hilary Mantel a avut nevoie de cinci ani pentru a scrie “Wolf Hall”. În prezent, scriitoarea britanică lucrează la redactarea unei continuări a acestui roman. Hilary Mantel a creat “un roman contemporan, un roman modern, care se derulează în secolul al XVI-lea”, a explicat preşedintele juriului, James Naughtie, jurnalist al postului BBC. Juriul a dorit să premieze astfel “extraordinarul ei talent de povestitoare”, a adăugat James Naughtie. Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri şi Thomas Keneally.

Man Booker Prize, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume, este acordat celui mai bun roman publicat în ultimul an în Marea Britanie, Irlanda sau în statele Commonwealth. Autorul primeşte un cec de 50.000 de lire sterline (54.000 de euro), dar cel mai important lucru este că acest premiu îi asigură notorietatea mondială şi vînzări record ale operelor sale. În 2008, Man Booker Prize a fost decernat tînărului scriitor indian Aravind Adiga, pentru romanul “The White Tiger / Tigrul Alb”, publicat în România de Editura Rao, vîndut în peste 500.000 de exemplare şi tradus în 30 de limbi străine.