Hillary Clinton ajunge la închisoare dacă Donald Trump câștigă alegerile?!

Nu doar americanii sunt preocupați de alegerea persoanei care va conduce destinele celei mai puternice națiuni a lumii, ci, evident, întreaga omenire, mai ales că asistăm la o campanie electorală plină de... picanterii, dar și de tot felul de jigniri și amenințări. Candidatul republican, Donald Trump, a comis-o din nou, duminică, în dezbaterea cu rivala sa democrată, Hillary Clinton, afirmând că ar trimite-o la închisoare dacă ar ieși el președinte. Din păcate, amenințarea, dar și alte gafe ale lui Trump au ajutat-o pe Clinton să câștige a doua dezbatere televizată cu Trump, iar în ciuda susținerii pe care unii republicani i-au retras-o lui Trump, înlocuirea acestuia pe buletinele de vot ar fi cam... contraproductivă, dacă ne putem exprima astfel. Cert este că, în realitate, nu cel ales la Casa Albă va decide drumul de urmat al SUA și chiar al lumii, ci o sumă de persoane și factori, așa că sigur câștigă cine trebuie.

Duminică seară, Donald Trump a lansat o amenințare fără precedent în politica americană, declarând că rivala sa democrată, Hillary Clinton, va ajunge la închisoare dacă el va câștiga alegerile prezidențiale din SUA, notează The Associated Press. În cursul dezbaterii de duminică seara, care a avut loc la St. Louis, candidata democrată a declarat că ”este extraordinar de bine că cineva cu temperamentul lui Donald Trump nu este responsabil cu Justiția în SUA”. ”Pentru că ai ajunge la închisoare”, a venit imediat replica lui Trump. Candidatul republican a completat că ar cere procurorului general să numească un procuror special care să investigheze zecile de mii de mesaje electronice pe care Clinton le-a șters cât timp ocupa funcția de secretar de stat. Comentariile lui Trump în acest sens au fost condamnate drept ne-americane. Ari Fleischer, un oficial din cadrul administrației George W. Bush și susținător al lui Trump, a afirmat: ”Candidații câștigători nu-și amenință oponenții cu închisoarea. Preşedinţii nu amenință persoane cu urmărirea penală. Trump nu are dreptate în această privință”.

Hillary Clinton a ieșit învingătoare din dezbaterea de duminică, ce a avut loc în urma difuzării înregistrării audio în care Donald Trump este surprins făcând comentarii vulgare despre persoane de sex feminin. Acesta a fost nevoit să explice comentariile, a declarat că este ”rușinat” și că respectă foarte mult femeile, ”mai mult decât oricine”. Donald Trump a continuat însă acuzându-l pe fostul președinte american Bill Clinton de abuz asupra femeilor și criticându-l pe acesta. ”Nu a mai existat nimeni vreodată, în istoria politicii acestei națiuni, care să fi fost atât de abuziv cu femeile“, a afirmat acesta despre Bill Clinton. Conform unui sondaj efectuat de postul CNN, 57% dintre votanți consideră că Hillary Clinton a câștigat dezbaterea, comparativ cu 34% care cred că Trump s-a descurcat mai bine. Cea de-a doua dezbatere a avut loc sub forma unui consiliu local, jumătate din întrebări fiind puse direct de cetățenii participanți, celelalte întrebări venind din partea unui moderator. Candidații au avut la dispoziție câte două minute pentru a răspunde.

PROSTIA SE PLĂTEȘTE Lideri ai Partidului Republican solicită retragerea din cursa prezidențială a candidatului Donald Trump, dar orice încercare de a înlocui numele acestuia pe buletinele de vot ar întâmpina dificultăți legale și logistice, informează Reuters. Donald Trump a declarat pe Twitter că nu se va retrage din cadrul alegerilor și că membrii Partidului Republican care îl atacă sunt fățarnici. Conform experților, o eventuală substituire a lui Donald Trump cu Mike Pence, candidatul republican la vicepreședinția SUA, ar reprezenta un efort masiv, cu numai o lună înaintea alegerilor prezidențiale din 8 noiembrie. O schimbare a numelui unei persoane care apare pe buletinele de vot, în apropierea zilei alegerilor, ar reprezenta o măsură fără precedent în istoria alegerilor prezidențiale americane. Regulamentul Partidului Republican nu implică existența unui mecanism pentru a face posibilă demiterea involuntară a unui candidat prezidențial de pe un buletin de vot, în cazul în care acesta a fost deja nominalizat. Regula numărul 9, procedura existentă în cadrul Regulamentului, permite demiterea candidatului numai în cazul decesului sau renunțării de bunăvoie a celui nominalizat.

SUSȚINERE MAI SLABĂ Anumiți lideri republicani au solicitat retragerea din cursa prezidențială a lui Donald Trump. De exemplu, Mark Kirk a postat pe Twitter: “Donald Trump este un clovn ostil, care nu este pregătit pentru a fi președintele SUA”. Apoi a adăugat: “Partidul lui Lincoln îl respinge pe Donald Trump. Solicit în continuare retragerea acestuia”. Donald Trump are opinii diferite și față de potențialul vicepreședinte republican al SUA, respingând afirmațiile făcute de Mike Pence în ce priveşte gestionarea conflictului din Siria. Trump nu este de acord cu posibilitatea evocată de Pence ca SUA să fie nevoite să folosească forța împotriva unor ținte militare ale forțelor siriene loiale președintelui Bashar Al-Assad. ”Cred că trebuie să ne concentrăm asupra SI”, a declarat candidatul republican. Mai mult, în cadrul dezbaterii cu contracandidatul său democrat la funcția de vicepreședinte al SUA, Pence a făcut notă discordantă față de Trump, denunțând intervenția președintelui rus, Vladimir Putin, în conflictul din Siria și ajutorul acordat de acesta lui Assad. ”Micul și agresivul lider al Rusiei dictează acum termenii SUA”, a afirmat Pence. Clinton l-a criticat în repetate rânduri pe Trump pentru aparenta apropiere a acestuia față de Putin. După dezbaterea de duminică, Mike Pence l-a felicitat pe Trump, adăugând că este mândru să candideze alături de acesta.

O AMENINȚARE?! Politicianul britanic ultranaționalist Nigel Farage, unul dintre susținătorii oficiali ai candidatului republican la prezidențialele din SUA, Donald Trump, a declarat despre Hillary Clinton că este o ”amenințare la adresa sistemului democratic”, informează ”The Guardian”. Anterior, Nigel Farage, care este membru al Parlamentului European, declarase că nu ar vota cu Hillary Clinton nici dacă ar fi plătit. Acum, el a preluat, în calitate de susținător al lui Donald Trump, o serie de întrebări din partea reporterilor, după cea de-a doua dezbatere prezidențială americană. Farage este fost lider al formaţiunii radicale Partidul Independenţei Marii Britanii (UKIP) și unul din artizanii ieşirii ţării din UE. În trecut, el a participat, alături de Donald Trump, la un eveniment de campanie al Partidului Republican, în oraşul american Jackson. Atunci, Trump a descris Brexitul drept o ”tentativă autonomă a statului britanic” şi a comparat decizia Marii Britanii de a ieşi din UE cu campania sa, declarând că ”preşedinţia Trump ar aduce independenţă Americii”. Farage l-a complimentat într-un mod foarte... colorat pe Trump, declarând: “Arăta ca o gorilă mare care dădea târcoale platoului de filmare, iar el este un mascul alfa, asta este el”. Nigel Farage l-a susținut pe Trump în urma înregistrărilor audio făcute publice în care candidatul republican făcea comentarii obscene asupra unor femei. El a declarat că remarcile lui Trump nu reprezintă nimic altceva decât “lăudăroșenia unui mascul alfa”. Nigel Farage declarase anterior că nu ar vota pentru Hillary Clinton nici dacă ar fi plătit.