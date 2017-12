Hillary Clinton, sedusă de David Miliband

Secretarul american de Stat a mărturisit că are o slăbiciune pentru omologul său britanic, David Miliband, în vârstă de 44 de ani, într-un interviu publicat de revista “Vogue”, în numărul său din luna decembrie. “În momentul în care i-am spus că am discutat cu David Miliband, chipul ei s-a luminat şi a strigat ”, precizează, în articol, jurnalistul Jonathan van Meter, care a realizat interviul cu Hillary Clinton. “I-am spus apoi că am fost sedus la telefon în cinci secunde, în special datorită accentului lui David Miliband şi ea mi-a răspuns: ”, a precizat jurnalistul. ”Este atât de plin de viaţă, atrăgător, inteligent. Şi este atât de tânăr!”, a adăugat Hillary Clinton. Potrivit revistei “Vogue”, David Miliband o apreciază, la rândul său, pe Hillary Clinton, care, la 62 de ani, “îmbină inteligenţa şi psihologia în analizarea dosarelor şi este încântătoare în convorbirile între patru ochi”.