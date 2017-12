Hipermarketurile, acuzate de abuzuri de către producătorii de conserve

Producătorii din industria conservelor se plâng că lanţurile de hipermarketuri impun taxe foarte mari pentru produsele româneşti pe rafturi, care ajung la peste 50% din preţ, le poziţionează pe rafturi în zone fără vizibilitate şi le plătesc de multe ori sub costul de producţiei, potrivit patronatului din industria conservelor Romconserv. \"Pentru produsele românești se plătesc în lanțurile de retail taxe foarte mari, impuse pentru listare, deschidere de magazine noi, servicii marketing și promovare, care nu au justificare. Se impune contract și plată lunară de servicii de mercantizare, care nu sunt eficiente\", a declarat, ieri, Aurel Tănase, președintele Romconserv. El a adăugat că produselor românești nu li se acordă atenție în magazine, iar cele de import sunt poziţionate mult mai favorabil. Potrivit Romconserv, marile lanțuri de retail preferă produse din import, chiar dacă se apropie termenul de expirare, dacă prețul acestora este mai mic decât al producătorilor români. \"Producătorii străini au întâietate și întotdeauna, la negocierile cu marile lanțuri, acestea ne prezintă prețuri de import, la care noi trebuie să ne raportam și să le acceptăm, dacă dorim să colaborăm cu aceste hipermarketuri. Acestea solicită discount promoțional foarte mare, iar volumele din vanzări sunt foarte mici\", a afirmat Tănase. Acesta a adăugat că pretențiile lanțurilor internaționale cresc an de an, iar costul de marketing pe care trebuie să-l suporte producătorul ajunge la 35-50% din valoarea produsului. \"Din 1.000 de lei primești înapoi 600 de lei. În plus, în ultima vreme apar tot felul de promoții, care reduc veniturile producătorilor cu 20% la nivelul unui an\", a spus Tănase. Producătorii de conserve se plâng că sunt supuși unor serii de abuzuri de către lanțurile de hipermarketuri.

ABUZURI Tănase mai spune că deși producătorii au contracte anuale semnate în prima parte a anului, ulterior apar tot felul de alte cereri ale lanțurilor de magazine, care se solicită diverse sume de bani, nebugetate inițial. \"Dacă nu suntem de acord cu aceste sume atragem blocarea temporară la comandă a furnizorului, reducerea cantităților comandate și alte forme de constrângere prin care să ne oblige să semnăm. Deși s-au plătit sume de bani importante pentru deschideri de magazine noi, dacă unul dintre aceste magazine se închide, banii nu ni se returnează. Mai mult de atât, dacă un magazin se închide și altul se deschide (în cadrul aceleiași rețele), pentru magazinul vechi nu se returnează banii, iar pentru cel nou se percepe taxă de deschidere\", a adăugat președintele Romconserv. El a mai spus că plata facturilor a fost extinsă de la 35 zile la peste 60-90 zile, furnizorii fiind obligați să achite la termen, cu TVA aferent, ceea ce duce la pierderi și decapitalizare.

NICIUN FURNIZOR NU ESTE FAVORIZAT Niciun furnizor al marilor reţele comerciale nu este favorizat în detrimentul altuia, iar majoritatea magazinelor au implementat politici antidiscriminatorii, au declarat agenţiei MEDIAFAX reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale (AMRCR), răspunzând acuzaţiilor patronatului Romconserv. \"AMRCR este o asociaţie profesională care nu deţine şi nici nu trebuie să deţină informaţii despre contractele comerciale existente între membrii săi şi furnizorii sau clienţii lor. Dorim să subliniem că toţi jucătorii de pe piaţa şi membri aiasociaţiei trebuie să respecte termenele maxime de plată de 60 de zile prevazute de legea 72/2013\", se arată într-un comunicat transmis MEDIAFAX de către AMRCR. Potrivit surselor citate, membrii asociaţiei au implementat politici anti discriminatorii, astfel încât niciun furnizor nu este favorizat în detrimentul altuia, fie că provine din România sau din altă ţară. \"Pe de altă parte am dori ca autorităţile de Concurenţă să verifice modul în care au fost colectate din contracte, datele prezentate de Romconserv\", au mai spus reprezentanţii asociaţiei.