Hîrîci, la primul test internaţional după revenire

acum trei săptămîni în sala de antrenamente, jucătoarea de tenis de masă Cristina Hîrîci se pregăteşte să participe la prima competiţie internaţională. Vineri, la Helsingborg (Suedia) va începe ITTF World Junior Circuit Finals 2008, iar pe lista sportivilor participanţi publicată de Federaţia Internaţională de Tenis de Masă (ITTF) sportiva legitimată la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul ocupă poziţia a treia, după Wenting Ma (Norvegia) şi Aurore Dessaint (Franţa). „M-am calificat de pe poziţia a doua, dar pentru că nu am mai participat la ultimele turnee, am coborît pe poziţia a treia. Este un concurs foarte important, mai ales că va fi primul test internaţional pentru mine de cînd am revenit la pregătire”, a declarat Hîrîci, care săptămîna trecută a revenit oficial, după ce a participat la a doua etapă a Superligii. „S-a văzut că nu am fost în formă, însă uşor- uşor îmi voi reveni. Eu mă simt bine cu toate că mai sînt încă mişcări pe care nu le pot executa. Tocmai de aceea competiţia din Suedia va fi un test important pentru mine. Dacă mi-am revenit la joc, la forma fizică încă mai am de lucrat”, a explicat Cristina. Sportiva constănţeană pleacă astăzi spre Helsingborg şi va fi însoţită de antrenoarea Liliana Sebe. Alături de Hîrîci, la junioare va concura şi Camelia Postoacă, aflată pe poziţia a cincea în ierarhia feminină, iar la juniori va evolua Hunor Szocs (locul 5 în clasamentul masculin). Întrecerea de la Helsingborg se va încheia pe 2 noiembrie.