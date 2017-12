Hîrîci, Sebe şi Bujin, premiate de CS Farul şi DSJ

La sediul Clubului Sportiv Farul Constanţa s-a desfăşurat, aseară, festivitatea de premiere a celor două duble campioane europene de junioare la tenis de masă, Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe, precum şi a vicecampioanei europene de tineret la triplusalt, Cristina Bujin. Cele trei sportive au fost premiate pentru performanţele înregistrate la CE de tenis de masă de la Praga (Cehia), respectiv CE de atletism de la Kaunas (Lituania), la festivitate participînd atît antrenorii lor, cît şi reprezentanţii CS Farul, LPS “Nicolae Rotaru”, CSS 1 şi DSJ. „Sînt rezultate deosebite şi tocmai de aceea am organizat o întîlnire mai specială decît în mod normal şi cred că am reuşit. Ne vom strădui să facem acest lucru la fiecare rezultat de acest gen, pentru că a fi dublu campion european la junioare şi vicecampioană europeană de tineret nu reprezintă un lucru uşor de realizat. În acest moment stăm foarte bine cu rezultatele şi îmi fac probleme doar că nu o să facem faţă cu premierile”, a spus Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul, care le-a întîmpinat pe fete cu flori, şampanie şi focuri de artificii. „Sînt performanţe îmbucurătoare. O speranţă pentru Londra, dar şi o obligaţie ca aceste fete să se poată pregăti pînă la nivel de seniori, pentru că numai acolo poţi să ai pretenţia să ajungi la Jocurile Olimpice. Cred că vor mai fi ceva rezultate pînă la sfîrşitul anului şi sper să fie din ramurile olimpice, dar şi din cele neolimpice”, a spus şi Elena Frîncu, directorul DSJ, care, ajutată de consilierul Mihai Orzan, le-a înmînat fetelor un tort. „Avem o deosebită plăcere să premiem aceste sportive, mai ales că două dintre ele au trecut prin momente dificile în urmă cu ceva timp. Felicitări lor şi familiilor pentru că le-au ajutat să treacă peste aceste momente dificile şi antrenorilor pentru că au reuşit să le aducă la o asemenea formă”, a spus directorul de la LPS “Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai. Premiiile în bani oferite de CS Farul şi DSJ antrenorilor şi celor trei sportive au totalizat suma de 14.500 lei. Festivitatea de premiere s-a încheiat cu o bătaie cu şampanie, încinsă chiar de directorul CS Farul, Ilie Floroiu.

Speranţe pentru medalii şi la seniori, dar şi pentru Londra 2012

Rezultatele obţinute în cadrul celor două întreceri au sporit speranţele că acestea pot fi repetate şi la seniori. Aflată în penultimul an la tineret, atleta Cristina Bujin priveşte cu încredere spre viitor şi speră să-şi împlinească dorinţa de a ajunge la viitoarea ediţie a Jocurilor Olimpice: „Adevărul este că mi-am dorit foarte mult acest rezultat. Aveam a cincea performanţă înaintea concursului şi nu credeam că pot obţine chiar o medalie de argint. Este o medalia care reprezintă foarte mult pentru mine. Am trecut de la juniori la tineret şi cred că reprezintă un prim pas spre seniori. Sper să ajung cît mai departe. Am fost la doar opt centimetri de cîştigătoarea probei, dar promit să mă revanşez la anul. Voi munci mai mult pentru cei opt centimetri, mai ales că va fi ultimul an pentru mine la tineret”. „Sînt foarte fericită că am reuşit să trec peste perioada dificilă pe care am avut-o. Sincer, nu mă aşteptam să cîştig cele două medalii. Îmi doream una la echipe, dar am reuşit să obţinem două medalii de aur şi mă bucur foarte mult. Dumnezeu m-a ajutat să obţin aceste două medalii europene şi sper ca la anul să fie şi mai bine. Îmi doresc medalia de aur la simplu. Îmi propusesem un parcurs bun şi anul acesta, dar nu s-a putut. Cu siguranţă nu voi rata Jocurile Olimpice de la Londra”, a spus Cristina Hîrîci „A fost un rezultat neaşteptat pentru noi. Speram la o clasare în primele patru în proba pe echipe pentru a ne califica la Campionatul Mondial, dar am reuşit să ne impunem. La dublu nimeni nu mai credea într-o medalie, după ce la simplu am fost eliminate mai devreme decît ne aşteptam, dar am reuşit să ne mobilizăm foarte bine”, a declarat Anamaria Sebe.