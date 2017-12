HÎRŞOVA - 128 de apartamente ANL

Deşi oraşul are un buget de austeritate, primarul din Hîrşova, Tudor Nădrag, reuşeşte, totuşi, să continue proiectele de dezvoltare a localităţii. Unul dintre acestea, finalizarea reţelei de canalizare, se află în plină desfăşurare. „Anul trecut, în octombrie, am început lucrările, în proiect fiind cuprinse 43 de străzi. Este un proiect important pentru care am obţinut finanţare şi de la Consiliul Judeţean“, a declarat Tudor Nădrag. Primarul a mai afirmat că, în prezent, la Hîrşova se lucrează la mai multe blocuri de apartamente ANL. „Avem în lucru deja 64 de apartamente şi am obţinut, recent, aprobarea pentru construcţia a altor 64 de apartamente. Un proiect la care ţin foarte mult este cel al asfaltăriii străzilor din Hîrşova, proiect în valoare de 7 milioane de euro, dar pentru care aşteptăm finanţare“, a mai spus Nădrag.