Hîrşova s-a retras de pe teren la Mangalia

Liga a IV-a la fotbal a programat sâmbătă o nouă etapă, atât în play-off, cât şi în play-out. Rezultatele înregistrate - PLAY-OFF (etapa a 9-a): Sport Prim Oltina - Aurora 23 August 5-1 (St. Culea 19, 81, P. Anghel 36, G. Plăcintă 57, I. Sbîrcea 82 - V. Bălteanu 75); la juniori: 7-4; CS Cernavodă - CS Agigea 0-1 (Cr. Carapcea 9); la juniori: 9-1; CS Mihail Kogălniceanu - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 3-2 (I. Andrei 32, I. Treznea 57, C. Colciu 90 - N. Ivanov 45, M. Manole 77); la juniori: 2-5; Gloria Băneasa - Portul Constanţa 3-2 (Cr. Ceti 29, G. Marin 31, A. Oprea 54 - I. Radu 42, 81); la juniori: 2-8; Perla Murfatlar - CSO Ovidiu 2-1 (Cr. Manoliu 68, T. Bondrea 72 - I. Zelcă 73); la juniori: 12-1; Vulturii Cazino Constanţa - Sparta Techirghiol 1-3 (R. Ferenţi 19 - I. Stan 15, 26, 35); la juniori: 3-2. Clasament play-off: 1. Agigea 79p; 2. Băneasa 58p; 3. Ovidiu 52p; 4. Portul 52p/28j; 5. Kogălniceanu 51p; 6. M. Viteazu 48p; 7. Murfatlar 47p; 8. Oltina 44p; 9. Techirghiol 42p; 10. Vulturii 36p/28j; 11. Aurora 34p/28j; 12. Cernavodă 33p/28j.

PLAY-OUT (etapa a 8-a): Viitorul Pecineaga - Ştiinţa Poarta Albă 4-0 (T. Alniţei 17, 61, I. Năstase 40, Fl. Gherase 69); la juniori: 3-6; Victoria Cumpăna - Steaua Speranţei Siliştea 0-3 (lipsă vize medicale); la juniori: 0-3 (neprezentare); meciurile urmau să se dispute la Siliştea, pentru că terenul din Cumpăna era ocupat cu altă manifestare sportivă! Partidele AS Cogealac - CS Carvăn Lipniţa au fost amânate. Dacia Mircea Vodă a stat.

Meciul de seniori din play-out GSIB Mangalia - Carsium Hîrşova s-a întrerupt în min. 43, la scorul de 2-0 pentru gazde, pentru că oaspeţii au părăsit terenul de joc. „În min. 37 am acordat o lovitură de la 11m pentru echipa gazdă. În semn de protest, unul dintre jucătorii echipei oaspete a trimis mingea departe de locul infracţiunii şi i-am arătat cartonaşul galben. Apoi am acordat un cartonaş roşu pentru injurii, iar jucătorul eliminat a vrut să mă lovească cu mingea, dar nu a reuşit. Portarul lui Carsium a început şi el să înjure, i-am arătat cartonaşul galben, a continuat să înjure şi l-am eliminat. În acel moment, la îndemnul delegatului echipei, patru-cinci jucători de la Hîrşova au părăsit terenul de joc. Am aşteptat cele trei minute regulamentare şi apoi am fluierat finalul meciului”, a declarat Adriana Turnea, care a arbitrat jocul de la Mangalia. La juniori: 3-0 (neprezentare).

Clasament play-out: 1. Siliştea 36p (26j); 2. Hîrşova 35p (25j); 3. Mircea Vodă 34p (25j); 4. Carvăn 31p (25j); 5. GSIB 30p (24j); 6. Poarta Albă 28p (25j); 7. Cumpăna 18p (25j); 8. Cogealac 18p (24j); 9. Pecineaga 13p (25j).