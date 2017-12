Hitler transformat în femeie?!

Disperarea aliaţilor de a câştiga războiul cu Germania nazistă era atât de mare încât în afara metodelor convenţionale au existat şi alternative dintre cele mai inedite. Cartea ”Secret Weapons: Technology, Science and the Race to Win World War II” scrisă de profesorul Brian Ford, apărută recent în Marea Britanie, susţine că una dintre ideile aliaţilor de a-l opri pe Hitler a fost să-l transforme în femeie. Planul era să-i strecoare lui Hitler hormoni feminini în mâncare şi, în felul acesta, să-i atenueze agresivitatea, susţine profesorul Brian Ford din cadrul Universităţii Cardiff. Estrogenul nu avea nici gust şi nici miros şi nu ar fi putut fi detectat de specialiştii care degustau mâncarea dictatorului nazist.

Alte idei trăsnite care le-au trecut aliaţilor prin cap ca să-l oprească pe Hitler ar fi fost aruncarea de lipici pe străzi, în care să se împotmolească trupele germane sau deghizarea bombelor în conserve de fructe, care să fie exportate în Germania. A mai existat şi varianta aruncării unor cutii cu şerpi veninoşi printre bombe, în timpul raidurilor aeriene.