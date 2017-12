Hit-uri electrizante „Voltaj“, în portul Tomis

Trupa „Voltaj“ a demarat, la începutul acestei luni, un amplu turneu prin ţară, pentru a se întîlni cu fanii şi a le oferi concerte incendiare, cu intrare liberă. Turneul, care a debutat pe 1 iulie, la Ploieşti, a continuat la Braşov, Tîrgu Mureş, Cluj, Rîmnicu Vîlcea, Piteşti, Iaşi, Bacău, iar vineri, Călin Goia şi ceilalţi membri ai trupei sînt aşteptaţi la Constanţa, în portul Tomis, pentru a susţine un concert, cu începere de la ora 19.00. Show-ul băieţilor de la „Voltaj“ se anunţă a fi de neuitat, cu hit-uri electrizante şi multă distracţie. Însă, înainte de începerea concertului, de la ora 15.00, la City Park Mall, fanii constănţeni îşi vor putea întîlni idolii pentru o sesiune de autografe.

Concertul de la Constanţa nu încheie seria recitalurilor celor de la „Voltaj“ pe litoral. Astfel, mîine, fanii „Voltaj“ sînt aşteptaţi la Costineşti, pe 19 iulie, la Venus, pe 24 iulie, la Năvodari, apoi la Eforie Nord (26 iulie) şi Saturn (31 iulie). Cu acest prilej, fanii au ocazia să se dezlănţuie pe melodiile „Voltaj”, să cînte împreună cu idolii lor, să ia autografe şi mai ales să se simtă... „mai sus de locul doi“.

Trupa „Voltaj” este nominalizată la „Romanian Top Hit Music Awards 2008“, gală care este programată în perioada 2-3 august, la Bacău. Grupul este nominalizat la categoriiile „Best - The Hit No. 1“ şi „Rock - The Best Hit“. Votarea melodiilor se poate face pînă pe data de 31 iulie.