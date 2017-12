Hiturile BZN au răsunat la Mangalia

Înainte de a urca pe scena Festivalului Mangalia, eveniment de anvergură ajuns la cea de-a II-a ediţie, legendarul grup olandez BZN, unul dintre cele mai populare nume ale muzicii europene din anii \'70 - \'80, a susţinut o conferinţă de presă, vineri seară, la Club Maritimo, în apropiere de Aleea Stelelor din Mangalia, unde au şi primit o stea. La întâlnirea cu presă au fost prezenţi Jan Keizer şi Anny Schilder, care, avându-l alături pe primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, au răspuns „curiozităţilor” jurnaliştilor. Întrebat dacă mai ţine legătura cu vechii membri ai trupei, Jan Keizer a răspuns: „Trăim într-un oraş mic, suntem vecini şi ne vedem zilnic”. „În această seară, vom cânta cele mai cunoscute piese „Blue Eyes”, „Dance, Dance”, „Don’t Say Goodby”, dar şi piese de pe noul album, precum „Amor Amor”, a spus Jan Keizer. Primarul Mangaliei li s-a adresat în engleză şi le-a lansat invitaţia de a reveni în frumosul oraş de la malul mării, iar cei doi au dat un răspuns pozitiv.

Îndrăgita formaţie BZN a făcut apoi senzaţie pe scena plutitoare, în cadrul serii intituală sugestiv. „De la Mangalia... cu dragoste!

Lansată în 1966, sub titulatura Band Zonder Naam (BZN) - care înseamnă, în olandeză, Trupa Fără Nume - formaţia este, la fel ca The Cats şi The Shorts, un nume exponenţial pentru muzica din Ţara Lalelelor. Formula de start era alcătuită din Jan Veerman (voce), Cees Tol (chitară), Evert Woestenburg (chitara), Jan Tuyp (bass) şi Gerrit Woestenburg (percuţie). Promotoare a genului pop-rock, cu evidente influenţe britanice, BZN a schimbat genul, abordând, de această dată, hard rock-ul. Suferind câteva schimbări de componenţă, au început să cânte pop comercial, solista Annie Schilder având un cuvânt greu de spus în această privinţă. Această formulă a fost cea care le-a adus succesul de casă, în timp ei devenind cea mai populară formaţie olandeză a tuturor timpurilor. Deşi trecerea anilor a adus cu sine modificări de componenţă, aceasta nu a influenţat calitatea şi succesul trupei. Cea mai notabilă modificare a fost schimbarea vocalistei, care a fost înlocuită de Carola Smit. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Blue Eyes”, „Just an Illusion” şi „We All Will Dance\".