„Hiturile Verii” la „Callatis 2009”

Festivalul „Callatis 2009” a continuat şi în seara de joi, cu spectacole susţinute de o parte din cei mai mari artişti autohtoni. Principalul organizator al acestei ample manifestări, care are loc între 9 şi 16 august, este Primăria Municipiului Mangalia, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării.

Cea de-a patra seară a celebrului festival, intitulată „Hiturile Verii”, a adus pe scena-scoică din Portul Turistic Mangalia cele mai în vogă formaţii de dance şi R’n’B din România. Într-un adevărat maraton muzical au fost prezentate cele mai difuzate piese ale momentului, susţinute de trupe şi artişti de renume, precum DJ Project, Laurenţiu Duţă, Cream, Ela Rose, David Deejay featuring Dony, Connect-R, Andreea Bănică, Alex, Nick Kamarera&Deep Side Deejays, Akcent, Play&Win, Morris sau DJ Layla featuring Alissa. La final, într-un recital de excepţie, cei mai cunoscuţi interpreţi i-au adus un omagiu „Regelui muzicii pop”, Michael Jackson.

Programul serii a inclus recitaluri pentru toate gusturile muzicale, cum au fost cele susţinute de formaţia Akcent sau de Connect-R. Cei de la Akcent au fost pe placul tinerei generaţii şi, dacă în ziua precedentă, au cîntat pe scenă o singură piesă, joi seară au oferit publicului un recital de trei piese, ultima dintre ele, „Dragoste de Închiriat”, ridicînd în picioare miile de persoane prezente la festival. Dacă, pentru majoritatea artiştilor români, sfîrşitul verii înseamnă o vacanţă binemeritată, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Akcent. Mihai, unul din componenţii grupului, a menţionat faptul că Akcent va susţine concerte pînă în luna noiembrie, apoi, după o pauză de cîteva zile, vor urma alte spectacole, în decembrie.

Caraibe, Egipt şi Anglia, în planurile de vacanţă ale artiştilor de la „Callatis”

Dacă pentru luna ianuarie, Mihai şi-a propus să... doarmă, colegul său, Sorin, va fi singurul membru al trupei care va pleca într-o excursie. „După ce terminăm cu concertele, voi pleca într-o vacanţă. Mă gîndesc la mai multe locaţii, însă, cel mai probabil, voi merge în Caraibe”, a precizat Sorin.

Connect-R a fost la înălţime pe toată durata serii, atît pe scenă, cît şi în spatele ei. Mereu aproape de fani, împărţind autografe şi făcînd poze cu fanii, cîntăreţul a dezvăluit, într-o manieră amuzantă, de ce decorul romantic este nelipsit din toate versurile şi videoclipurile sale: „Românii se hrănesc cu dragostea, pentru că... nu au altceva”. Talentatul artist a fost plăcut impresionat de ediţia de anul acesta a Festivalului „Callatis” şi a făcut şi o serie de afirmaţii legate de cel mai recent single al său, care beneficiază şi de videoclip, „Burning Love”. Connect-R a declarat că nu a avut parte de probleme în timpul filmărilor şi proiectul s-a dovedit a fi un succes, însă a dezvăluit faptul că se simte puţin dezamăgit de reacţiile unor persoane care au vizionat clipul. „Totul a fost OK, a ieşit bine, dar ceva îmi lasă un gust amar. O mare parte din comentariile de pe internet, la videoclip, sînt îndreptate asupra mea, asupra rasei mele, pentru că sînt... ţigan. Asta este, eu nu am cum să schimb nimic”, a menţionat Connect-R, care a încheiat seria declaraţiilor cu o parte a planurilor sale de vacanţă. După data de 27 august, la finalul seriei de concerte, mare parte susţinute în Costineşti, artistul se va deplasa în Egipt, pentru că este atras de frumuseţile locului.

O altă prezenţă apreciată, joi seară, pe scena „Callatis”-ului, a fost Cream. Zîmbăreaţă, deschisă şi prietenoasă, cîntăreaţa a fost şi ea protagonista unor „şedinţe” foto şi de autografe cu fanii. Recent revenită dintr-o excursie la New York şi Miami, Cream are o agendă încărcată în acest an. În prezent, artista lucrează la un nou single, care va fi lansat la sfîrşitul lunii, dar şi la un nou album, preconizat să apară pe piaţă anul viitor.

De departe, cea mai apreciată prezenţă la festival a fost una dintre cele mai cunoscute formaţii de muzică dance din România, DJ Project. Trupa a făcut senzaţie în rîndurile spectatorilor din tînăra generaţie de la „Callatis”, cu cele mai cunoscute piese ale sale, ridicînd în picioare sute de persoane, care au dansat şi au cîntat pe tot parcursul recitalului. După zeci de concerte susţinute în ultima perioadă în toată ţara - cele mai multe, pe litoral -, DJ Project se pregăteşte, la sfîrşitul acestui sezon estival, de o binemeritată vacanţă. „Nu vom avea o vacanţă exotică, ci mai degrabă una educativă. Vom pleca în Anglia”, a declarat Elena, solista trupei DJ Project.

Nelipsit de la nicio seară a festivalului, edilul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, s-a aflat aproape tot timpul alături de public şi a avut o intervenţie aplaudată la scenă deschisă de toţi cei prezenţi. Primarul Mangaliei a dezvăluit faptul că Festivalul „Callatis” a „bătut”, în această perioadă, toate recordurile, în materie de public, dar şi de audienţă. „Îmi daţi curaj şi încredere să lupt în continuare pentru voi. Vă iubesc!”, s-a adresat primarul concetăţenilor săi.

„Stea de Mare” pentru DJ Project

Concertele de pe scena-scoică din Portul Turistic Mangalia s-au încheiat cu surpriza serii: un moment remember Michael Jackson, susţinut de o parte din cei mai cunoscuţi cîntăreţi autohtoni. Cream a interpretat magistral piesa „You Are Not Alone” a megastarului decedat pe 25 iunie, anul acesta, artista fiind urmată de Laurenţiu Duţă. După momentul omagial, a avut loc un eveniment cu adevărat special. Publicul prezent la eveniment a fost invitat pe celebra străduţă a oraşului Mangalia, „Aleea Stelelor de Mare”, locul unde sînt rezervate, asemenea obiceiurilor de la Hollywood, „stele” pentru artiştii care au cîntat, de-a lungul timpului, în al doilea oraş ca mărime de la malul mării. Alături de personalităţi celebre autohtone şi din străinătate, joi seară, a fost adăugată încă o stea, pentru trupa DJ Project. Elena a interpretat live prima parte a piesei „Privirea Ta”, apoi artiştii au primit, din partea primarului Mihai Claudiu Tusac, trofeul „Steaua de Mare”. Edilul a încheiat momentul emoţionant prin încă un mesaj adresat cetăţenilor Mangaliei: „Nu există an fără Callatis. Indiferent cine va fi primar, acest festival este al vostru, al cetăţenilor Mangaliei şi al nostru, al românilor de pretutindeni. Nu există popor pe această lume care să ştie să se distreze mai bine decît noi, românii”, a încheiat Tusac.

Ieri seară, Consiliul Judeţean Constanţa, împreună cu Ministerul Mediului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, a lansat campania „Eco Litoral”. Festivalul „Callatis” găzduieşte o serie de concerte pentru a susţine ecologizarea turismului românesc, iar pe scenă au fost prezenţi artişti, precum Mihai Trăistariu, Anna Lesko, Animal X, Vunk, Hora, Delia, Celia, Corina, Bere Gratis, Hara şi Fun Factory.

Festivalul „Callatis 2009” continuă şi în această seară, cu Olimpiada Frumuseţii Româneşti, în cadrul căreia va fi desemnată „Miss Diaspora”. Cele mai frumoase 18 românce din diaspora concurează pentru locul cîştigător, care este desemnat de cei care votează pe site-ul oficial al concursului: missdiaspora.ro