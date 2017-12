Hoția, cea mai profitabilă afacere

10:23:19 / 11 Decembrie 2014

Hotia

Public se recunoaste ca in Romania cea mai buna afacere este hotia Deci toti care sau inbogatit au furat iar noi care nu am furat si de-abea ne ducem viata de pe o zi pe alta ce trebuie sa facem.? Aici justitia trebuie sa-si puna cuvantul prin sechestrarea totala a a averilor facute fraudulos pe loc nu cu amanari iar parlamentul sa voteze legea de control al averilor dar ei sunt neinteresati de acest lucru fiind si ei in aceasta situatie.daca guvernul Ponta sustine ca sunt pentru popor sa de-a o ordonanta de urgenta de control al averior si sa vedeti ce sustinere politica ar avea