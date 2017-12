„Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri” a debutat pe primul loc în box office

Filmul „Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri/ The Hobbit: The Battle of the Five Armies”, al treilea şi ultimul din seria „Hobbitul/ The Hobbit”, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 56,22 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Filmul „Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri/ The Hobbit: The Battle of the Five Armies”, regizat de Peter Jackson, cu Martin Freeman, Ian McKellen şi Benedict Cumberbatch, încheie povestea lui Bilbo, Thorin şi a gnomilor. Eroii, care l-au trezit pe Smaug din culcuşul său din Erebor se vor lupta acum cu acesta, în speranţa că vor distruge răul pentru totdeauna. Gandalf descoperă însă ceva şi mai înfricoşător în Dol Guldur. Filmele din trilogia „Hobbitul” spun o poveste care se petrece în Pământul de Mijloc, cu 60 de ani înainte de acţiunea din „Stăpânul Inelelor”.