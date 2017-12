Hodder începe astăzi munca la RCJ Farul

Sîmbătă seara a sosit la Constanţa noul antrenor al formaţiei Rugby Club Judeţean Farul, neozeelandezul Bruce Hodder, care va încerca să ducă gruparea de pe litoral spre un nou titlu de campioană. Tehnicianul în vîrstă de 43 de ani a luat ieri pulsul echipei, întîlnindu-se cu staff-ul tehnic şi conducerea administrativă a clubului, după o scurtă vizită la baza sportivă. Hodder s-a arătat mulţumit de condiţiile găsite, iar astăzi va conduce primul antrenament din postura de antrenor al formaţiei constănţene. “Prietenul meu, Ellis Meachen, actualul director de rugby al naţionalei României, m-a recomandat celor de la Farul. Aşteptam o ocazie de a antrena peste hotare şi, cînd a apărut această ofertă nu am stat prea mult pe gînduri şi am acceptat-o. Ştiu despre Farul că a avut o comportare bună în sezonul trecut, dar că în acest an îşi doreşte titlul de campioană, pe care l-a cîştigat de mai multe ori în trecut. Este un club bine organizat, în care se pune multă pasiune, şi acest lucru contează mult. Nu-i cunosc pe jucători, dar am cîteva săptămîni la dispoziţie pentru a lucra cu ei înaintea primului meci din campionat. Avem mult de muncă şi vom încerca să îmbunătăţim jocul echipei. Poate că voi condimenta stilul românesc de rugby cu ceva din cel neozeelandez, sau poate nu-l voi schimba prea mult, în funcţie de ce este mai bine pentru echipă”, a declarat Hodder. “Vreau să facem treabă împreună, pentru că în acest sezon obiectivul este cîştigarea titlului de campioană, dar şi practicarea unui rugby spectacol”, a adăugat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Hodder va semna un contract pînă la finalul acestui sezon, urmînd să-l aibă ca secund pe Virgil Năstase, cel care a condus echipa în primele două etape din acest sezon.