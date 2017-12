Hodor din „Game of Thrones” vine în România

Actorul Kristian Nairn, interpretul simpaticului Hodor din serialul „Game of Thrones” (tr. - Urzeala tronurilor), vine în România în acest an. El va fi prezent la cea de-a treia ediţie a East European Comic Con, care se va desfăşura între 8 şi 10 mai, la complexul Romexpo din Bucureşti.

Fiind un mare fan al universului benzilor desenate şi al genurilor science fiction, fantasy şi horror, Kristian Nairn va avea multe impresii şi poveşti de împărtăşit cu publicul, în afara rolului lui Hodor, fiind o persoană foarte deschisă şi vorbăreaţă. Hodor s-a remarcat în „Urzeala tronurilor” ca personaj pozitiv prin devotamentul faţă de familia Stark, având handicap în vorbire și fiind protectorul copilului Bran Stark şi al fratelui său, Rickon, după asaltul asupra reședinței regatului din Nord, Winterfell. Rolul său stârnește, însă, și amuzament prin faptul că singurul cuvânt pe care putea să îl pronunțe era numele său, Hodor.

Despre experienţa interpretării lui Hodor, Kristian Nairn a mărturisit că el însuşi a suferit de deficienţe de auz în copilărie, iar modul în care reuşea să îi înţeleagă pe cei din jur l-a pregătit pentru rolul din „Game of Thrones”. „Spre deosebire de cărţi, acolo unde emoţiile lui Hodor sunt descrise printr-un singur cuvânt sau situaţie, apelând mai mult la imaginaţia cititorilor, eu am o calitate în plus: limbajul corpului. În copilărie am avut deficienţe de auz şi adesea, în şcoală, înainte de vindecare, am fost nevoit să îmi dau seama de context şi de emoţiile oamenilor, privindu-le atent feţele şi limbajul corpului. Experienţa mea personală mi-a oferit cele mai bune calităţi pentru a juca rolul lui Hodor”, a declarat actorul.

În afară de Kristian Nairn, la eveniment va participa şi actorul american Kevin Sorbo, cunoscut pentru rolul lui Hercule din serialul omonim, dar şi pentru interpretarea căpitanului Hunt în „Andromeda”.

Primele 1.000 de abonamente la East European Comic Con sunt disponibile la preţul de 49 de lei, următoarele 3.000 se vor putea cumpăra cu 64 de lei, iar în ultima săptămână, costul va fi de 79 de lei. Acestea pot fi achiziţionate din reţelele MyTicket.ro şi Eventim.ro. East European Comic Con este organizat de Asociaţia Culturală Kesenai şi Kickoff Events.