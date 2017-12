Hodor și armata de geeks, „comic-convinși“ de România

NEBUNIE ABSOLUTĂ Alistar interceptează săgeata de gheață a lui Ashe și, în aceeași secundă, Katarina îi aplică arcașului lovitura de grație. Mulțimea de „geeks“, adunată în pavilionul C1 al Romexpo (București), izbucnește în urale. Din spatele calculatoarelor apar războinicii din League of Legends. Unul dintre câștigători ridică brațele, ca Russel Crowe în „Gladiatorul“, și strigă în microfon - „Are you not entertained?“. Aplauze, strigăte, nebunie. E duminică, 10 mai, ultima zi a East European Comic Con (EECC), festivalul de gaming, bandă desenată, cosplay și literatură și film SF & Fantasy, ajuns la a treia ediție! Pe aleile Romexpo se plimbă tineri deghizați în diverse personaje - Mystique din X-Men, Joker din Batman, Alexstrasza din World of Warcraft, spărgătorii de bănci din Payday, plus multe alte caractere din universul manga & anime. Dacă nu știi ce e, e din Final Fantasy. Sau Pokemon. Mai e și omul cu televizor la cap, pe care îl aleargă unii cu măști de cal și pistoale de airsoft. Chestii normale pentru Comic Con.

MUNCĂ FĂRĂ JOACĂ? În pavilionul de gaming te poți juca în voie la laptop-uri Alienware de 6.000 euro/bucata. La toate mesele sunt PC-uri la care mulți doar visează și periferice care te-ar convinge să te lași de fumat, doar să nu pice scrum pe ele vreodată. Plus console cât cuprinde și chiar și jumătate de monopost de F1, amplasat în fața a trei monitoare uriașe, în care poți simți pe pielea ta o cursă de Formula 1. E un LAN party de trei zile, la care nu trebuie să-ți aduci calculatorul, ci doar portofelul, în caz că-ți face cu ochii vreun sistem cu răcire lichidă și putere grafică uriașă. O altă parte a pavilionului e dedicată boardgame-urilor (jocuri cu cărți, cu figurine). Aici riști să rămâi rapid fără bani.

VEDETE PE BANDĂ RULANTĂ Iar dacă scapi, ajungi în zona de comics, cărți și filme/seriale. La EECC 2015 s-a lansat primul număr din „Abația“, o bandă desenată inspirată de unul dintre cele mai bune romane SF românești, „Abația“ lui Dan Doboș. E o poveste SF cu clone, săbii din aer ascunse sub piele, călugări războinici și împărați tineri și enervanți. De asemenea, a fost prezentat și primul număr din „Tinerețe fără bătrânețe“, o altă BD autohtonă, care reinterpretează în stil steampunk basmul lui Petre Ispirescu. Au venit și mai multe vedete, așa cum era de așteptat - Manu Bennet (Spartacus, The Hobbit), Robert Knepper (Prison Break), John Noble (Fringe), Osric Chau (Supernatural) și, bineînțeles, Kristian Nairn (Hodor din Game of Thrones!). Organizarea a fost impecabilă, lucru remarcat și de actorii străini, mulți dintre ei notând că al nostru Comic Con a fost mult mai tare decât multe altele din străinătate. Dacă ai ratat ediția din weekend, mai ai de așteptat un an. Doar să nu îmbătrânești până atunci. Vorbim la figurat, bineînțeles.