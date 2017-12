Hollande, huiduit la Salonul Internaţional de Agricultură de la Paris

Preşedintele francez, Francois Hollande, a fost huiduit, sâmbătă, de agricultori, care i-au solicitat demisia, cu ocazia inaugurării Salonului Internaţional de Agricultură de la Paris, pe fondul crizei din domeniul agricol, relatează publicaţia ”Le Figaro”. ”Dacă am venit la salon, nu am făcut-o doar pentru a consuma produsele expuse sau pentru a face un tur, ci tocmai pentru că înţeleg aceste plângeri”, a declarat Hollande, prezent sâmbătă dimineaţă la Salonul de Agricultură din Paris. Agricultorii, dintre care unii purtau tricouri cu mesaje precum ”Sunt agricultor şi voi muri aşa”, l-au huiduit pe Hollande şi au scandat ”Demisia!”. ”Am venit la salon pentru că înţeleg această proclamaţie. Agricultorii îşi doresc un viitor. Eu am venit pentru a face ceva în această privinţă. Această criză are un nume; se numeşte supraproducţie. Trebuie să cumpărăm produsele care sunt fabricate în Franţa”, a afirmat Hollande, anunţându-şi intenţia de a face presiuni asupra marilor producători şi de a revizui legislaţia modernizării economiei.

Cei mai afectaţi de actuala criză din agricultură sunt crescătorii de porcine şi bovine şi producătorii de lapte, ca urmare a scăderii cererii din partea Chinei şi a embargoului rus, printre altele. În cadrul evenimentului inaugural, protestatarii au demontat standul Ministerului francez de Agricultură, iar forţele de ordine au intervenit pentru a linişti manifestanţii. Cinci persoane au fost reţinute. Este cea mai scurtă vizită a lui Hollande din 2013, de la inaugurarea Salonului de Agricultură aflat la a 53-a ediţie, după ce anul trecut a petrecut opt ore la evenimentele din cadrul salonului.

Citește și:

Francois Hollande: „Fac ceea ce trebuie pentru a menține Marea Britanie în Europa“

Hollande avertizează că există un risc de război între Turcia și Rusia

Întâlnire de taină la Bruxelles, pe tema crizei migraţiei