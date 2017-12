Hollywood-ul se pregăteşte de grevă

Peste 120.000 de actori de la Hollywood vor să intre în grevă, din cauză că negocierile sindicatului cu studiourile de producţie, privind încheierea unui nou contract de muncă, au eşuat, informează BBC. Sindicatul Screen Actors Guild (SAG), care are peste 120.000 de membri, nu a reuşit să ajungă la un acord cu Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) asupra termenilor unui nou contract de muncă. Sindicatul actorilor obiectează asupra faptului că studiourile vor să folosească actori din afara sindicatului pentru a crea conţinut pentru Internet, cu scopul de a evita plata sumelor reziduale pe care un actor le primeşte de fiecare dată cînd producţia în care a jucat este redifuzată. ”Studiourile ne cer să acceptăm un sistem de plată care ar aduce sfîrşitul plăţilor reziduale pentru actori - plăţi care se fac de fiecare dată cînd o producţie este repetată. Mulţi actori se bazează pe această modalitate de plată, reprezentînd mai mult de jumătate din venitul lor”, a declarat Doug Allen, cel care a purtat negocierile cu AMPTP.

SAG a lansat o campanie de informare a actorilor, care trebuie acum să voteze dacă vor sau nu să intre în grevă. Dacă 75% dintre membrii SAG vor vota în favoarea acţiunii, liderii sindicatului vor declanşa greva, însă nu a fost încă stabilită o dată exactă pentru declanşarea protestului. În prezent, actorii membri ai SAG continuă să muncească pe baza unui contract care a expirat pe 30 iunie, deoarece sindicatul a respins un acord care presupunea o mărire a salariilor minime cu 3,5% în primul an de contract, cu 3% în al doilea şi cu 3,5% în al treilea an. Ambele părţi implicate speră să poată evita repetarea grevei de 14 săptămîni care a pus Hollywood-ul în impas la începutul anului şi a costat economia californiană peste trei miliarde de dolari. Atunci, greva scenariştilor a dus la oprirea mai multor filmări şi la anularea ceremoniei Golden Globes. AMPTP reprezintă companiile CBS/Viacom, MGM, NBC/Universal, News Corp./Fox, Paramount, Sony, Walt Disney şi Warner Bros., peste 300 de producători care lucrează pentru studiouri şi alţi producători independenţi din industrie.