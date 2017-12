„Holograf” revine cu „Primăvara începe cu tine”

După ce a lansat 13 albume plus unul „Best of” şi aproape 30 de ani de existenţă, trupa „Holograf“ pregăteşte un nou material discografic. Albumul este unul de colecţie, un nou „Best of “, care va conţine 15 dintre cele mai frumoase balade interpretate de „Holograf”, încă de la lansarea trupei. În plus, albumul va include şi o piesă nouă, intitulată „Primavara începe cu tine”, melodie care dă şi titlul discului. Lansarea noului material va fi marcată printr-un concert care va avea loc pe 31 martie, la Sala Polivalentă din capitală.

„Primăvara începe cu tine este un album gîndit ca o deschidere, ca un nou început în activitatea trupei Holograf. Cu piesa nouă care dă şi numele discului şi cu o colecţie dintre cele mai frumoase cîntece ale grupului, albumul face o punte între nou şi vechi, subliniază ce este important în trecut şi semnalează noul ce urmează să vină”, precizează membrii trupei. Noul album conţine şi piese precum „Fără ea”, „N-am ştiut”, „Vine o zi”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Dincolo de nori” sau „Şi dragostea mea.