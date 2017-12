"Holograf" îşi doreşte un public mai larg

Deşi "Holograf" se poate lăuda cu o carieră muzicală demnă de invidiat, avînd la activ milioane de discuri vîndute şi numeroşi fani, componenţii trupei au, totuşi, o nemulţumire. "Încercăm să ne lărgim publicul, nu vrem să ne adresăm doar unui anumit segment de vîrstă, mai ales că pirateria muzicală este din ce în ce mai mare", a declarat Dan Bittman, solistul trupei "Holograf". În plus, artiştii sînt de părere că nu este indicat să lanseze pe piaţă un album mai devreme de trei ani de la ultimul material discografic apărut. "Nu cred că merită să scoţi albume foarte repede, unul după altul. Noi lucrăm foarte mult la un material discografic, la am muncit un an şi, deşi au trecut trei ani de la ultimul album, doi ani ne-am ocupat de promovarea aceluia, apoi ne-am apucat de lucru în studio", a mai spus Bittman.