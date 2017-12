Homer Simpson este catolic

Personajul animat pasionat de bere şi de gogoşi, Homer Simpson şi fiul său, Bart, sunt catolici, susţine publicaţia oficială a Vaticanului, ”Osservatore Romano”, care îi îndeamnă pe părinţi să le permită copiilor să urmărească aventurile acestora. ”Puţini oameni ştiu acest lucru, iar el face tot ce poate pentru a ascunde acest lucru. Însă, este adevărat: Homer J. Simpson este catolic”, se afirmă într-un articol intitulat ”Homer şi Bart sunt catolici”. Publicaţia de la Vatican a citat un studiu realizat de un preot iezuit pe baza unui episod din acest serial, difuzat în 2005 şi intitulat ”The Father, the Son and the Holy Guest Star”. Potrivit acelui studiu, serialul ”The Simpsons / Familia Simpson” este ”unul dintre puţinele programe de televiziune pentru copii în care credinţa creştină, religia şi întrebările despre Dumnezeu reprezintă teme recurente. Membrii familiei Simpson se roagă înainte de fiecare masă şi, în felul lor, cred în lumea de dincolo”, se afirmă în articolul din ”Osservatore Romano”, care îl citează pe acelaşi preot iezuit.

Este pentru a doua oară când acest serial de televiziune animat produs în SUA şi difuzat în peste 90 de ţări este lăudat de Vatican. Însă, Al Jean, producătorul executiv al serialului, a comentat că este şocat şi înfiorat de acel articol, adăugând că membrii familiei Simpson merg la slujbele organizate în Prima Biserică Presbiluterană din Springfield. ”Am arătat destul de clar că Homer nu este catolic”, a declarat Al Jean. ”Nu cred că ar putea fi catolic, deoarece nu ar putea să se abţină să mănânce carne în ziua de vineri, cel puţin pentru o oră”. În decembrie 2009, Osservatore Romano a descris serialul ”The Simpsons / Familia Simpson” drept ”unul delicat şi ireverenţios, scandalos şi ironic, turbulent şi profund, filosofic şi uneori chiar teologic, o sinteză nebunească a culturii pop şi a clasei americane de mijloc, caracterizată prin lipsa de entuziasm şi nihilism”.

Serialul de animaţie, creat de Matt Groening, a câştigat 24 de premii Emmy şi este cel mai longeviv serial de desene animate difuzat în prime time în SUA. De la lansare, a avut o serie de invitaţi speciali, precum Paul McCartney şi Elizabeth Taylor, care şi-au împrumutat vocea unor personaje din serial. Protagoniştii producţiei sunt Homer Simpson, un tată de familie leneş dar inventiv, Marge Simpson, soţia lui Homer şi o mamă grijulie şi copii Bart, Lisa, Maggie. Cei cinci locuiesc în oraşul Springfield, care este, de fapt, o reproducere la scară mai mică a întregii societăţi americane. Realizatorii serialului nu s-au ferit, de-a lungul timpului, să abordeze teme delicate, precum discriminarea, rasismul, religia sau politica internaţională. Serialul, care a introdus în limba engleză expresia ”D\'oh!”, se află în prezent la cel de-al 22-lea sezon.