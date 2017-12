Homosexualii ascultă… Guess Who

Cunoscuta melodie „Locul potrivit” a rapperului autohton Guess Who a fost votată de către membrii comunităţii gay din România ca fiind cea mai bună piesă a acestui an. Nu se ştie precis cum au fost interpretate versurile melodiei de către homosexuali, cert este, însă, că un sondaj publicat pe site-ul www.gayofficial.blogspot.ro arată că 18% din respondenţi s-au arătat impresionaţi de mesajul piesei, iar 16% dintre aceştia au considerat pozitiv şi mesajul melodiei „Plec pe Marte”, interpretată de Smiley şi Cheloo. Clasamentul a fost completat cu Inna şi a sa melodie „10 Minutes”, Dan Bălan, cu „Chica Bomb” şi Sunrise Inc, cu „Lick Shot”.