Ca stare sufletească, Daniel Morar, şeful DNA, este un personaj trist. Chiar mai trist decît preşedintele Traian Băsescu, căruia, cu cît ne apropiem mai mult de alegerile parlamentare şi prezidenţiale, nu-i mai arde de glume şi de bancuri răsuflate. Aţi sesizat că nu mai hăhăie, limitîndu-se la zîmbetul lui veninos? Domnul Morar îmi aminteşte de un personaj al copilăriei mele. Hopa-Mitică. Cum îl puneai, aşa stătea! Hopa-Mitică a făcut carieră şi în epoca de aur, pentru că ştia să ridice mîna cu o secundă înaintea tuturor. Cum îl puneai, aşa stătea. Cu mîna ridicată. După revoluţie, a dispărut o vreme, ca, acum, să-l regăsim în multe posturi (cu) cheie şi, în mod deosebit, în politică. Chiar dacă nu are statura lui Boc, domnul Morar se află mult mai bine înşurubat în sistemul controlat de şeful statului. În primul rînd, faţă de Boc, este eficient, întocmai şi la timp, cum îi place unui fost comandant de navă. Hopa-Mitică a făcut carieră şi pe mare. De cîte ori se pornea furtuna, el stătea aşa cum îl puneai! Culmea, nu vomita! Nu avea rău de mare! Indiferent de tangaj, rămînea deasupra! Chiar şi cînd a dispărut flota, Hopa-Mitică a rămas imperturbabil şi senin. În ziua de astăzi, la un asemenea nivel, nu este suficient doar să spui “Da, să trăiţi, am înţeles”. Sigur, tonul domnului Boc îl gîdilă frumos la ureche pe prezident, dar nu este şi eficient. Altfel stau lucrurile în cazul lui Hopa-Morar. E discret. Nu vorbeşe mult, doar execută. Pentru el nu există “Nu” sau “Imposibil de rezolvat”. Dacă o hotărîre judecătorească pică alăturea, pentru că nu întotdeauna se nimereşte punct ochit de preşedinte, punct lovit, o suspendă! Hopa-Morar se află într-o permanentă competiţie a excesului de zel faţă de şeful cel mare şi faţă de sine însuşi. Cară documente cu camioanele de la Primăria Constanţa, după care le retrage la garaj, opintindu-se să suspende o hotărîre definitivă şi irevocabilă! Trădătorul Sereş nu mai este trădător, dar devine sabotor. Ca să nu-l lase pe preşedinte fără subiect în raportul privind lupta împotriva corupţiei, mai racolează nişte termopane din China. Cu ocazia Olimpiadei, s-ar putea să le ia mai ieftin… Ca să-i dea satisfacţie lui Băsescu, Hopa-Morar face viaţa tuturor un calvar! Ce vede Justiţia în alb, rapid, în funcţie de necesităţile de la Cotroceni, dumnealui transformă în negru! Hopa-Morar este vigilent şi nu are milă faţă de trădătorii de neam preşedinţial. Unde lucrurile se strîmbă şi se abat de la linia supremă, intervine dînsul în termen de 20 de zile. Ca simplu cetăţean interesat să conteste la instanţa de judecată o soluţie dată… Omeneşte vorbind, înţeleg motivele pentru care şeful DNA trece, în materie de simţ civic şi patriotism, prin profunde transformări nervoase. La sfîrşit de mandat, e musai să-şi reafirme adeziunea în ton cu frămîntările preşedintelui Băsescu, faţă de care recunoaşte că “sînt şi unele neîmpliniri”. Nu cele menţionate în raportul Uniunii Europene. Nu poţi încheia liniştit un mandat în fruntea DNA, în condiţiile în care ştii bine că Băsescu e nefericit şi nerealizat la capitolul orgolii personale şi vendete politice. Cum să-i mai treci prin faţă cînd ţi-e clar ca lumina zilei ce indispoziţii îi provoacă preşedintelui realitatea înconjurătoare din Justiţie, în condiţiile în care nu a reuşit, scuzaţi expresia, să-şi belească adversarii politici. Nu a mers cu termopanele, dar nici cu trădarea de ţară? Ce a mai rămas? A, da, sînt în prelucrare caltaboşii lui Remeş. Spun specialiştii că ar trebui afumaţi din nou, pentru că, altfel, riscă să mucegăiască. Pentru Hopa-Morar urmează o perioadă extrem de agitată. Va fi sau nu reconfirmat în funcţie? Sigur, este de aşteptat ca îngerul său păzitor de la Cotroceni să tragă sforile cortinei politice. Este ministrul Justiţiei apt să susţină schimbarea într-o astfel de competiţie? Are sînge în instalaţii sau noduri cu ganglioni în gît? E curat sau tulburat? Cît timp gîlceava politică se aprinde pe seama sa, Hopa-Morar prinde guşteri. Trebuie să-i iasă la număr dosarele corupţiei. În rest, cum îl pui aşa stă! Cum să renunţe preşedintele la el?