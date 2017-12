Horă la secţia de vot

Gest fără precendent în judeţul Constanţa, cu ocazia desfăşurării unui scrutin. Un reporter de la cotidianul Liderul de Opinie, Olimpia Ceară, a fost agresat în apropierea secţiei de votare nr. 378, din satul Nisipari, de către, culmea, un poliţit detaşat, trimis la faţa locului să asigure liniştea şi ordinea desfăşurării procesului electoral. Potrivit martorilor care au asistat la scena incredibilă pentru democraţia anului 2009, reporterul a fost agresat ca urmare a faptului că a sesizat existenţa unei locaţii în care se comercializau băuturi alcoolice, situată la o distanţă mult mai mică de secţia de votare decât prevede legea. „Am intrat în local şi am făcut câteva poze, pentru că acolo se comercializau băuturi alcoolice. Nervos, poliţistul a sărit ca ars la mine şi a început să înjure şi să mă ameninţe că îmi va distruge aparatul foto, pentru că am făcut poze localului”, a spus Olimpia Ceară. După alte zeci de acuze aduse reporterului, în scenă a intrat primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, care a creat un adevărat iureş. Potrivit martorilor, primarul PD-L a dat, alături de zeci de localnici, pe care i-a chemat la faţa locului, un adevărat „spectacol artistic”, chiar în faţa secţiei de votare, spunând în gura mare: „Sunt mare şi tare şi nimeni nu are ce să-mi facă”. „A dat la maxim casetofonul maşinii sale şi, alături de cetăţeni, a început să danseze. Un adevărat circ”, au mai spus martorii. Referitor la cazul de la Nisipari, PSD Constanţa a remis un comunicat de presă, prin care precizează că, dincolo de multiplele tentative de fraudare a alegerilor prezidenţiale, asistăm, mai nou, la încercări de intimidare a reprezentanţilor presei. „PSD Constanţa solicita pe aceasta cale ministrului PD-L demis, Vasile Blaga, sa solicite urgent încetarea unor astfel de practici de catre reprezentanţii Ministerului Aadministraţiei şi Internelor şi să aplice sancţiunile aferente, astfel încât nicio persoană vinovată să nu rămână nepedepsită. Tragem şi cu acest prilej un semnal de alarmă asupra practicilor intimidante şi abuzive ale reprezentanţilor PD-L”, se arată în comunicatul PSD.