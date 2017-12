Hora românească se... învârte la Sacramento

La invitația Centrului Comunitar Românesc din Sacramento, ansamblul folcloric Hora al comunei botoșănene Vlăsinești participă la Romanian Festival din Sacramento, California, ajuns la cea de-a XV-a ediție. Așadar, Hora se va... învârti sâmbătă, 24 septembrie, în Royer Park, Sacramento. Participarea la festival a ansamblulului Hora, onorat cu numeroase premii și distincții naționale și internaționale, este susținută de ICR New York. În programul Romanian Festival sunt incluse momente de muzică live, dansuri populare tradiționale, prezentare de mâncăruri tradiționale românești, precum și expoziții de artă populară. Festivalul se desfășoară sub motto-ul „To Be Romanian For a Day” și mai cuprinde spectacolul ansamblului artistic Doina.