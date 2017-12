Horia Brenciu este... “tătic“

Horia Brenciu, cunoscut om de televiziune, cochetează, mai nou, şi cu actoria. Acesta va juca într-un film serial, unde va interpreta rolul unui... tătic. După cîteva ore de filmări, Horia s-a ataşat foarte mult de “copiii săi”, astfel că se implică în tot ceea ce fac aceştia. Ca un adevărat părinte, Horia are grijă de fetele sale ca de ochii din cap. “Maria (Raluca Popescu) face ravagii în rîndurile băieţilor, care îi fac tot timpul curte pe platourile de filmare”, a declarat, cu mîndrie, Brenciu. Pentru cealaltă fiică a sa, Niki (Alina Grigore), Horia are o mare apreciere. Trebuind să interpreteze un personaj exact opus felului său de a fi, aceasta şi-a sunat toţi prietenii băieţi, de la care a primit mii de sfaturi despre cum să vorbească, cum să meargă, ce muzică să asculte şi a purtat chiar săptămîni la rînd haine de băieţi, toate acestea pentru a da viaţă unei... “băieţoaice”. Bogdan (Alex Mărgineanu) este fiul cel mare, iar Dănuţ (Alex Barbă) este mezinul familiei.

“Maria (Raluca Popescu), Niki (Alina Grigore), Dănuţ (Alex Barbă), Bogdan (Alex Margineanu) sînt mîndria mea de tată. La cum mă ştiu că sînt, îmi era imposibil să nu mă ataşez de ei şi în viaţa reală. Din prima zi, Niki, < fiica mea > mai băieţoasă, dar extrem de talentată, s-a aşezat la un pian şi mi-a cîntat ceva. Apoi, m-a rugat s-o iau la primul spectacol cu HB Orchestra, trupa mea. Dănuţ, < fiul meu > cel mic, vine în fiecare zi lîngă mine şi porneşte o discuţie despre viaţă, la care trebuie să fiu foarte atent. Sub ochelarii lui se ascunde un spirit foarte fin. Maria, febleţea mea, are tot timpul emoţii la examenele de la şcoală. Iar pe Bogdan, cel mare, de cum o să-l vedeţi o să vă daţi seama că îmi... seamănă”, a mărturisit Horia Brenciu, proaspăt tătic a patru copii. Mai mult, Horia s-a împrietenit cu părinţii din viaţa reală, a vorbit cu profesorii şi s-a implicat în vieţile lor personale.