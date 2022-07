Horia Tecău a jucat, la Cluj, meciul de retragere

Horia Tecău s-a retras oficial, într-un show la care au fost invitațiSimona Halep, Patrick Mouratoglou, Bethanie Mattek-Sands, Robert Lindstedt, Marius Copil, Andrei Pavel.

Tecău aprimit o rachetă de lemn, semnată pe loc, de la Ilie Năstase, după care au intrat în arenă invitații.

Alături de Horia Tecău, vicecampion olimpic şi triplu câştigător de Grand Slam la dublu şi dublu mixt, în faţa a aproape 7.000 de spectatori, au evoluat Simona Halep, suedezul Robert Lindstedt (fost partener de dublu), Bethanie Mattek Sands (fosta parteneră de dublu mixt, alături de care a câştigat titlul la Australian Open), Andrei Pavel şi Marius Copil. În teren a intrat şi Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep.

„Este un moment emoţionant, este prima dată când am alături de mine familia, prietenii, foşti parteneri, fani, iubitori ai tenisului, oameni cu care lucrez şi cu care am lucrat în ultimii ani, sunt toţi prezenţi aici, să ne bucuram de această călătorie pe care am avut-o împreună.

Nu consider că este o retragere, este o transformare, o altă etapă. Tot ce am învățat în această călătorie pot trasmite mai departe tinerilor, copiilor, celor care vor să-și îndeplinească un vis. Pentru mine este un moment de sărbătoare”, a declarat Tecău.