Horia Tecău, învins la Braşov

Constănţeanul Horia Tecău a fost învins în turul secund al turneului challenger de la Braşov de către un alt jucător român, Victor Hănescu, în două seturi, 6-4, 6-4. Totuşi, Tecău va fi prezent în continuare la întrecerea de sub Tîmpa, în proba de dublu, unde va face pereche cu Florin Mergea. “Dacă voi ajunge pînă în finala de dublu la Braşov, nu voi mai putea juca şi calificări la Open România, însă voi fi mulţumit că am reuşit să îmi îndeplinesc măcar un obiectiv. În ceea ce priveşte Cupa Davis, pot spune că voi face totul pentru a fi într-o formă cît mai bună. Dacă antrenorii vor hotărî că pot juca şi la simplu, o voi face”, a declarat constănţeanul. “Mă bucur că am cîştigat, pentru că eu niciodată nu am jucat foarte bine în turneul de la Braşov. M-am acomodat destul de greu cu vremea, cu altitudinea, cu terenurile, însă se pare că acum a fost în regulă. Sper să am un parcurs cît mai lung în acest turneu şi să mă prezint bine şi la Openul de la Bucureşti”, a spus învingătorul său, care a exclus posibilitatea de a juca în Cupa Davis împotriva Japoniei: “Pentru mine acesta este un subiect închis. Nu mă voi răzgîndi şi chiar nu vreau să risc o nouă accidentare. Cu siguranţă în alte ocazii voi fi alături de băieţi şi în teren. Tot la Braşov, Cătălin Gîrd s-a impus, cu scorul de 6-3, 6-4, în faţa sîrbului Goran Tosici, în timp ce Răzvan Sabău a fost eliminat din competiţie de francezul Nicolas Devilder, 6-3, 6-2, iar Florin Mergea a părăsit competiţia de simplu, după ce a fost întrecut de argentinianul Cristian Villagran cu scorul de 6-2, 6-2.

O altă constănţeancă, Simona Halep, a fost eliminată în turul doi al probei de dublu rezervate junioarelor de la US Open, al patrulea şi ultimul turneu de Grand Slam al anului, unde a făcut pereche cu Ioana Ivan. Cele două au fost învinse, cu scorul de 7-6 (7/4), 7-5, de perechea Lenka Jurikova / Katarzyna Piter (Slovacia/Polonia), cap de serie numărul 4. Din păcate, Halep a fost eliminată în faza optimilor de finală şi în competiţia de simplu, fiind învinsă, 5-7, 4-6, de către Oksana Kalasnikova (Georgia). Constănţeanca ajunsese pînă în aceeaşi fază atît la Roland Garros, cît şi la Wimbledon.