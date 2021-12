Horia Tecău şi-a anunţat încheierea carierei

Tenismanul român Horia Tecău, vicecampion olimpic şi dublu câştigător de Grand Slam la dublu, şi-a anunţat încheierea carierei profesioniste, joi, la vârsta de 36 de ani, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

''Multe emoţii curg în acest moment. Sunt recunoscător. Pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit, pentru oamenii pe care i-am întâlnit. Sportul a fost locul meu de joacă, şcoala mea, m-a învăţat să visez, să cred şi să mă perfecţionez în timp. Energia terenului de tenis şi a iubitorilor tenisului m-a oferit o imensă recompensă şi voi păstra acest sentiment pentru totdeauna. Acum a venit timpul să mă bucur de viaţă în alt mod şi să transform toată această energie într-o nouă formă'', a scris Tecău.

Horia Tecău încheie o carieră în care a cucerit 38 de titluri la dublu şi a jucat alte 24 de finale.



Constănţeanul are titluri câştigate la Wimbledon în 2015 şi US Open în 2017, ambele alături de olandezul Jean-Julien Rojer, precum şi trofeul la Turneul Campionilor din 2015, tot alături de Rojer. De asemenea a mai câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, alături de Florin Mergea, precum şi un titlu la dublu mixt la Australian Open, alături de americanca Bethanie Mattek-Sands.



Tecău a câştigat cele mai multe titluri, 20, alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucureşti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing şi Valencia, trei în 2015 la Rotterdam, Wimbledon şi Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, şi în 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, la Dubai şi Winston-Salem în 2018, Madrid şi Basel în 2019), pierzând şapte finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney şi Nisa, în 2016 la Cincinnati, în 2018 la Paris, iar în 2019 la Rotterdam şi Washington.