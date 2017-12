Horia Ţuţuianu, nominalizarea PSD pentru preşedinţia CJC

10:33:29 / 09 Iunie 2016

Marea demascare

Omul mafiei 2x1 Holding! UN zero barat tinut de tacsu pe functie. Ginerele lui Hondoreanu Ilie, de la Hondor Stil, om de casa al lui Dumitrache Ion, implicat impreuna ca Darie Cristian in fabricarea de solarii pentru Consiliul Judetean. El este cel care a renovat toate spatiile comerciale de la Euxin SA la preturi supraevaluate prin firma varului sau, iar impreuna cu Ciobanu Ion si Caracostea Catalin devalizeaza activele Euxin sa bagand in buzunar banii de la Amfiteatru, Delicia, Trandafirul etc. Peste toate acestea, acest baietel ce a crescut pe langa Nicusor Constantinescu si Dragomir Cristinel a praduit in acelasi mod banii de la Neptun Olimp SA in acelasi mod, lucrari supraevaluate, fictive etc. Asta e el! Si vor mai aparea demascari ale personajului acesta slinos, alunecos, mincinos si tzepar.