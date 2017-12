Hosni Mubarak, în arest la domiciliu în Egipt

Fostul preşedinte egiptean Hosni Mubarak şi familia sa se află în arest la domiciliu în Egipt, a declarat, ieri, armata egipteană, dezminţind informaţiile potrivit cărora acesta ar fi plecat în Arabia Saudită, pentru tratament medical. Fostul preşedinte şi rudele sale \"sunt în arest la domiciliu în Egipt\", a precizat Consiliul Suprem al Forţelor Armate, instanţa care conduce ţara, a declarat în mai multe rânduri de la înlăturarea fostului preşedinte că acesta a plecat la Sharm el-Sheik, o staţiune balneară egipteană de la Marea Roşie, unde are o reşedinţă, după ce a demisionat sub presiunea manifestaţiilor, la 11 februarie. Soţia sa, Suzanne, cei doi fii ai acestora, Alaa şi Gamal, precum şi soţiile acestora din urmă ar fi împreună cu el, dar niciunul dintre ei nu s-a exprimat şi nici nu a apărut în public de la înlăturarea regimului. Autorităţile egiptene au anunţat în ultimele săptămâni că familia Mubarak are interdicţie de a părăsi ţara şi că toate conturile acesteia din Egipt au fost îngheţate. La începutul lui martie, justiţia a dezminţit informaţiile apărute în presă care afirmau că fostul preşedinte, în vârstă de 82 de ani, a mers la Tabuk, pentru a primi îngrijiri medicale, deoarece este bolnav de cancer.

Consiliul Suprem al Forţelor Armate vrea să amâne cu şase luni alegerile prezidenţiale, programate iniţial pentru decembrie, potrivit cotidianului ”Al-Masri al-Youm”. ”Consiliul probabil va organiza alegeri legislative în septembrie dar va amâna prezidenţialele pentru iunie 20912”, scrie ziarul. Potrivit cotidianului, armata vrea să doteze, până atunci, ţara cu o nouă Constituţie, conform căreia vor fi organizate alegerile prezidenţiale. Săptămâna trecută, egiptenii au votat în favoarea amendamentelor constituţionale ce prevăd mai ales limitarea numărului mandatelor prezidenţiale la două de câte patru ani.