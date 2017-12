Hosni Mubarak, rejudecat din 13 aprilie

Noul proces al preşedintelui egiptean demis Hosni Mubarak, care a fost condamnat la închisoare pe viaţă, în primă instanţă, va începe la 13 aprilie, a anunţat, ieri, agenţia oficială Mena. ”Preşedintele Curţii de Apel din Cairo, Samir Abul Maati, a fixat data de 13 aprilie pentru a-l rejudeca pe fostul preşedinte Hosni Mubarak, pe cei doi fii ai săi, Gamal şi Alaa, pe ministrul de Interne, Habib el-Adli, şase dintre adjuncţii săi şi pe omul de afaceri fugar Hussein Salem”, a precizat agenţia.

În vârstă de 84 de ani, Mubarak se află în prezent în spital. Starea sa de sănătate a început să se deterioreze după încarcerarea sa la 2 iunie 2012, surse din cadrul serviciilor de securitate vorbind atunci de o depresie acută, de dificultăţi de respiraţie şi hipertensiune. Ulterior, el a fost resuscitat de două ori în urma unor stopuri cardiace. Mubarak a fost condamnat la închisoare pe viaţă, la fel ca ministrul său de Interne, pentru moartea unor manifestanţi în timpul revoltei din 2011. În schimb, cei şase foşti oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor de securitate au fost achitaţi, iar unii dintre ei au fost eliberaţi ulterior. Acuzaţiile de corupţie formulate împotriva celor doi fii ai lui Mubarak, care se află în închisoare, au fost prescrise de justiţie. Mubarak şi omul de afaceri Hussein Salem, care a fugit în Spania, vor fi judecaţi din nou pentru corupţie. Verdictele din iunie 2012, în special achitarea oficialilor de rang înalt din cadrul poliţiei, au provocat furia a numeroşi manifestanţi care au cerut un nou proces şi pedepse mai dure. Reprimarea revoltei din 2011 s-a soldat cu 850 de morţi. Curtea de Casaţie a decis în ianuarie să anuleze toate verdictele pronunţate de tribunalul penal din Cairo în iunie 2012 şi să ordone un nou proces pentru Mubarak şi co-acuzaţii săi.

Între timp, violenţele au intrat în cotidian în Egipt. Manifestanţii au incendiat un comisariat din Port Said, sâmbătă, când secretarul de Stat american, John Kerry, a ajuns la Cairo, pentru a discuta despre tranziţia acestei ţări devastate de o gravă criză politică. Aproximativ 500 de manifestanţi au aruncat cocteiluri Molotov şi pietre în comisariatul din Port Said, provocând un incendiu şi au blocat accesul pompierilor. La Port Said se desfăşoară o mişcare de nesupunere civilă pentru a treia săptămână consecutiv. Sute de suporteri de fotbal egipteni au blocat, ieri, drumul către aeroportul din Cairo, întârziind decolarea avionului secretarului american de Stat, John Kerry. Potrivit unei alte surse aeroportuare, care a estimat numărul suporterilor clubului de fotbal Al-Ahly la câteva sute, avionul lui Kerry, care urma să decoleze la ora 16.00, a fost întârziat din cauza manifestaţiei. Şeful diplomaţiei americane urma să plece către Riyad, aceasta fiind a şaptea etapă a primului său turneu internaţional. Ultraşii au organizat mai multe manifestaţii de acest gen, pentru a cere pedepse mai dure împotriva responsabililor de moartea a peste 70 de persoane după un meci de fotbal desfăşurat anul trecut, la Port Said. 21 de persoane au fost deja condamnate la moarte în ianuarie, în acest caz, iar alţi acuzaţi îşi vor primi pedeapsa la 9 martie.