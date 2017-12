Hoţ care acţiona prin metoda „curea”

După un an de căutări, poliţiştii compartimentului Furturi din Buzunare din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa au reuşit să rezolve trei dosare care iniţial fuseseră înregistrate cu autor necunoscut. Potrivit anchetatorilor, Cătălin Ciocoiu, de 38 de ani, din localitatea constănţeană Cerchezu, este acuzat că a jefuit mai multe persoane prin metoda „curea”. Anchetatorii nu au reuşit să probeze decât trei dintre infracţiuni, două comise în anul 2011 şi una în anul 2012. Potrivit anchetatorilor, victimele erau bărbaţi, iar suspectul acţiona numai seara, în special în staţiile de autobuz din zona Far şi de la Gara Constanţa. „Acesta intra în discuţie cu părţile vătămate şi apoi, folosind diferite pretexte, îi prindea de cureaua pantalonilor, îi scutura, şi le fura telefoanele mobile sau portofelele. Apoi individul pleca, scuzându-se că i-a confundat, ori invoca alte motive”, a declarat ag. pp. Cătălin Ologu, din cadrul biroului Furturi din Buzunare. Prejudiciul cauzat în cele trei furturi se ridică la 800 de lei şi nu a fost recuperat. Potrivit anchetatorilor, Cătălin Ciocoiu nu are antecedente penale. Aseară, pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat şi este cercetat în libertate. Persoanele care îl recunosc şi care se numără printre victimele lui Cătălin Ciocoiu sunt rugate să se prezinte la sediul Poliţiei Municipiului Constanţa, Compartimentul Furturi din Buzunare, pentru a depune plângere.