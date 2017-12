Zona Triajului CFR Palas este cunoscută oamenilor legii constănţeni pentru numeroasele furturi de fier vechi. Un alt caz de acest gen s-a petrecut, marţi seara, cînd un echipaj de jandarmi aflat în patrulare a observat doi bărbaţi care transportau cu o căruţă mai multe obiecte metalice. Luaţi la întrebări de jandarmi, Ionel Miloi, de 29 ani, proprietarul atelajului hipo, şi Ionuţ Cornea, de 27 ani, ambii din Constanţa, au avut variante diferite în privinţa provenienţei materialelor pe care le transportau. Căruţaşul le-a povestit militarilor că a fost rugat de amicul său să îi dea o mînă de ajutor pentru a transporta dintr-o grădină de la marginea municipiului mai multe ţevi, două porţi metalice, un pat şi două roabe. Pe de altă parte, Ionuţ Cornea a declarat că l-a convins pe Ionel Miloi că are o grădină la marginea oraşului, de unde ar fi vrut, cu ajutorul lui, să mute mai multe obiecte metalice. Jandarmii au verificat dacă declaraţiile celor doi sînt adevărate şi au constatat că respectiva grădină nu îi aparţinea lui Ionuţ Cornea iar materialul feros a fost sustras de pe proprietatea unui constănţean, Neculai Blăguţă, care a fost contactat ulterior pentru a i se înapoia bunurile furate. Pe numele lui Ionuţ Cornea, a fost întocmit un dosar penal pentru furt care urmează a fi înaintat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Reamintim că pe 29 mai, în aceeaşi zonă un alt hoţ de fier vechi, Bebe Miron, de 37 ani, a fost împuşcat în fesa stîngă de un agent al firmei de pază „Save and Self Escort” care asigura protecţia unui transport feroviar de deşeuri metalice.