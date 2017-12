Hoţ ghinionist

A ajuns în gunoi cu autoturismul pe care îl furase. Este vorba despre un bărbat în vîrstă de 33 de ani, din localitatea Darabani, care s-a îmbătat într-o cîrciumă din Negru Vodă şi s-a gîndit că ar fi o idee bună să plece acasă cu maşina. Pentru că el nu are una, Cristian Constantin Crăciun s-a hotărît să o ia pe a altuia. Mai exact, un Ford pe care proprietarul îl lăsase pe marginea şoselei, cu cheile în contact, ca să intre într-un magazin din apropiere. Hoţul s-a urcat imediat la volan şi a demarat în trombă către satul Darabani, acolo unde locuieşte. Tot ce a putut face păgubitul a fost să sune la 112 şi să ceară ajutorul poliţiştilor. Oamenii legii au dat imediat autoturismul în urmărire, dar nu au avut prea multe de făcut, pentru că hoţul s-a scos de unul singur din cursă. După şase kilometri, Constantin Cristian Crăciun a pierdut controlul direcţiei într-o curbă, a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat, aterizînd chiar pe rampa de gunoi a localităţii Darabani. Acolo l-au găsit poliţiştii din Negru Vodă. După ce s-au asigurat că bărbatul nu a păţit nimic, oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,72 mg/ litru alcool pur în aerul expirat. În plus, în urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că şoferul turmentat nu are nici măcar permis de conducere. Autoturismul, serios şifonat după spectaculoasa ieşire în decor, a fost predat proprietarului. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de furt şi conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice.