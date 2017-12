Hoţ refugiat în mare, de frica agenţilor de pază

Un tânăr din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu este cercetat penal după ce a fost prins în timp ce încerca să fure cablu electric de la o terasă aflată în construcţie, din staţiunea Mamaia. Individul a fost surprins de paznic, care a alertat firma de pază şi protecţie Zip Escort, care monitorizează obiectivul. “Mi s-a întrerupt curentul la televizor şi am ieşit afară să văd ce se întâmplă. Am văzut un tânăr care tăiase cablul electric cu un topor pe care îl ţinea în mână. L-am întrebat ce-i cu el şi mi-a răspuns că îl caută pe unul Fănică. Mi-am dat seama că e hoţ şi că dacă mă iau de el îmi dă cu toporul în cap, aşa că nu i-am spus nimic şi am apăsat butonul de panică”, a declarat paznicul. În momentul în care şi-au făcut apariţia agenţii firmei de pază, hoţul a luat-o la fugă şi s-a refugiat în apa mării, de unde a sunat la 112, susţinând că este agresat. În acelaşi timp, agenţii firmei de pază au sesizat poliţia. La adresa respectivă au ajuns un echipaj SMURD şi un echipaj al Poliţiei Mamaia. După ce a stat mai bine de jumătate de oră în apă, tânărul nu a mai rezistat şi a hotărât să se predea. Asupra lui, oamenii legii au găsit un topor cu o coadă de 80 de centimetri, dar şi un pliculeţ cu un praf alb. Tânărul a fost identificat ca fiind Constantin Moldoveanu, de 21 de ani. Anchetatorii spun că tânărul era incoerent întrucât se afla sub influenţa stupefiantelor. Ulterior au aflat că Moldoveanu ieşise de curând de la dezintoxicare. Pentru a scăpa de acuzaţia de furt, Moldoveanu le-a spus oamenilor legii că intenţiona să se spânzure cu bucata de cablu electric pe care o tăiase din cauza unei decepţii în dragoste. Pliculeţul cu praf alb găsit asupra lui va fi examinat în laborator. Constantin Moldoveanu este cercetat în libertate pentru tentativă de furt calificat.