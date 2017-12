Hotărârile Parlamentului, scoase de sub controlul CC

Senatorii au făcut dreptate ieri. Ei au adoptat cu 70 de voturi \"pentru\", patru abţineri şi 18 voturi \"împotrivă\", proiectul de lege al USL care scoate hotărârile Parlamentului de sub controlul Curţii Constituţionale (CC). Propunerea legislativă de modificare a Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea CC îi are ca iniţiatori pe deputatul PNL Cornel Pieptea şi pe senatorul PSD Georgică Severin. Autorii proiectului au propus eliminarea de sub controlul de constituţionalitate al CC a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului. În urma acestei modificări, Curtea se va pronunţa, în ce priveşte Parlamentul, doar asupra constituţionalităţii regulamentelor celor două camere, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau cel puţin 25 de senatori. Legea a fost dezbătută de Senat în calitate de Cameră decizională. Membrii Comisiei juridice au adoptat, săptămâna trecută, un raport favorabil, fără amendamente la proiectul acesta de lege. (A.M.)